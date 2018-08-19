Производство на Владимирском моторно-тракторном заводе готовится к запуску

«Ростех» продолжает операцию по оздоровлению производств входящих в концерн «Тракторные заводы». Всего около месяца назад по новостным лентам прошла информация о полной остановке подразделения ТЗ во Владимире. На Владимирском моторо-тракторном заводе была полностью остановлена деятельность, а все сотрудники были уволены.

И вот, как сообщает пресс-служба «Тракторных заводов», Владимирский моторно-тракторный завод приступил к подготовительным работам по восстановлению производственной деятельности. Начат набор пресонала — в основном это бывшие сотрудники предприятия.

На сегодняшний день в ООО «ВМТЗ» ведется оценка текущего оборудования, зданий и сооружений с целью определения точной суммы затрат на запуск производства. Уже сейчас на предприятии активно принимаются на работу бывшие сотрудники завода для выполнения подготовительных работ. Среди приоритетных задач вновь принятых сотрудников — подготовка завода к осенне-зимнему периоду, уборка производственных помещений, проведение проверки и дефектовки технологического оборудования.





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На вервом этапе возрождения производства, на заводе планируется возобновить производство дизельных двигателей для тракторной техники тягового класса 1,4. До своего закрытия завод производил универсально-пропашные трактора: АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК, АГРОМАШ 85ТК, а также коммунальные и многофункциональные машины на их базе.

Дизельные двигатели: Д120, Д130, Д144, Д130Т, Д145T. На предприятии освоено совместное с американской фирмой «AGCO» производство дизельных двигателей марки «SISU».