Новости здравоохранения.: новая техника поступает в регионы

1. Новые мобильные медицинские комплексы поступили в районы Саратовской области области.





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Лечебно-диагностический подвижной комплекс с рентгенодиагностической лабораторией направляется в Ершовскую районную больницу и будет обследовать население Ершовского, Дергачевского, Краснопартизанского, Озинского и Фёдоровского районов.

https://saratov.gov.ru/ne...ticheskoy_pomoshchi_vazh/

2. Новый пере­движ­ной флюо­рог­раф на полнопри­вод­ном шасси появил­ся в област­ном про­тиво­туб­ер­ку­лезном дис­пансе­ре Архангельской области.

Новое оборудование было приобретено в мае за счёт средств областного бюджета по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Его стоимость — более 13 миллионов рублей. Обследование будет проводиться по запросу центральных районных больниц в соответствии с утверждённым графиком. Первый на очереди — Каргопольский район.

http://dvinanews.ru/-jhxzz5kx

3. Поставка передвижного медицинского комплекса «Профосмотр» в Республику Башкортостан.



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В город Уфу для наших партнеров — компании «Профи-Клиник» — поставлен современный передвижной медицинский комплекс на базе 15-метрового полуприцепа.

Благодаря данному комплексу, широкий спектр медицинских услуг будет доступен работникам на предприятиях Республики.

В составе комплекса расположены кабинеты функциональной диагностики, дерматолога, невролога, терапевта, гинеколога, рентгенолога, отоларинголога и офтальмолога.

http://medcar.ru/news/pos...osmotr_bashkortostan_ufa/

4. Поставлена Скорая помощь повышенной проходимости в Медицину Катастроф Челябинской области



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© medcar.ru

Мобильный медицинский комплекс на базе шасси КАМАЗ 43118 является универсальным мобильным амбулаторным подразделением Медицины Катастроф Челябинской области и будет использоваться для оказания квалифицированной амбулаторной медицинской помощи в экстренных ситуациях, больным и пострадавшим при авариях, чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

http://medcar.ru/news/pos...ed_katastrof_chelyab_obl/

5. ТРИ СОВРЕМЕННЫХ РЕАНИМОБИЛЯ ПЕРЕДАЛИ ЦЕНТРУ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПРИМОРЬЯ

Автомобили класса «С» будут использоваться для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.

Напомним, в этом году автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение «скорых» направлены из резервного фонда Правительства РФ.

http://www.primorsky.ru/news/144526/

6. Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района Приморского края.



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© primorsky.ru

Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, современная скорая помощь будет непосредственно обслуживать жителей поселка Светлогорье для оказания своевременной медицинской помощи.

Напомним, новые автомобили скорой медицинской помощи направились в муниципальные образования Приморья, включая все моногорода и самые отдаленные территории края в конце марта. В торжественной обстановке ключи от «скорых» главврачам городских и районных больниц вручил врио Губернатора Андрей Тарасенко.

http://www.primorsky.ru/news/144047/

7. В медучреждения Ивановской области поступает новое оборудование для борьбы с онкозаболеваниями

Передвижной цифровой маммограф пополнил перечень современного высокотехнологичного медицинского оборудования Ивановского областного онкологического диспансера.

Передвижной маммограф российского производства стоимостью 20 млн рублей установлен на шасси автомобиля КАМАЗ, обладающего высокой проходимостью, и предназначен для работы в отдаленных районах. На новом медоборудовании можно производить от 15 до 25 исследований в смену.

http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=15826

Пост сделан с содействием блогеров Human RS и g1v2