Новости здравоохранения.: новая техника поступает в регионы
1. Новые мобильные медицинские комплексы поступили в районы Саратовской области области.
Лечебно-диагностический подвижной комплекс с рентгенодиагностической лабораторией направляется в Ершовскую районную больницу и будет обследовать население Ершовского, Дергачевского, Краснопартизанского, Озинского и Фёдоровского районов.
https://saratov.gov.ru/ne...ticheskoy_pomoshchi_vazh/
2. Новый передвижной флюорограф на полноприводном шасси появился в областном противотуберкулезном диспансере Архангельской области.
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Новое оборудование было приобретено в мае за счёт средств областного бюджета по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Его стоимость — более 13 миллионов рублей. Обследование будет проводиться по запросу центральных районных больниц в соответствии с утверждённым графиком. Первый на очереди — Каргопольский район.
3. Поставка передвижного медицинского комплекса «Профосмотр» в Республику Башкортостан.
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В город Уфу для наших партнеров — компании «Профи-Клиник» — поставлен современный передвижной медицинский комплекс на базе 15-метрового полуприцепа.
Благодаря данному комплексу, широкий спектр медицинских услуг будет доступен работникам на предприятиях Республики.
В составе комплекса расположены кабинеты функциональной диагностики, дерматолога, невролога, терапевта, гинеколога, рентгенолога, отоларинголога и офтальмолога.
http://medcar.ru/news/pos...osmotr_bashkortostan_ufa/
4. Поставлена Скорая помощь повышенной проходимости в Медицину Катастроф Челябинской области
Мобильный медицинский комплекс на базе шасси КАМАЗ 43118 является универсальным мобильным амбулаторным подразделением Медицины Катастроф Челябинской области и будет использоваться для оказания квалифицированной амбулаторной медицинской помощи в экстренных ситуациях, больным и пострадавшим при авариях, чрезвычайных ситуациях и катастрофах.
http://medcar.ru/news/pos...ed_katastrof_chelyab_obl/
5. ТРИ СОВРЕМЕННЫХ РЕАНИМОБИЛЯ ПЕРЕДАЛИ ЦЕНТРУ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПРИМОРЬЯ
Автомобили класса «С» будут использоваться для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.
Напомним, в этом году автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение «скорых» направлены из резервного фонда Правительства РФ.
http://www.primorsky.ru/news/144526/
6. Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района Приморского края.
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- © primorsky.ru
Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, современная скорая помощь будет непосредственно обслуживать жителей поселка Светлогорье для оказания своевременной медицинской помощи.
Напомним, новые автомобили скорой медицинской помощи направились в муниципальные образования Приморья, включая все моногорода и самые отдаленные территории края в конце марта. В торжественной обстановке ключи от «скорых» главврачам городских и районных больниц вручил врио Губернатора Андрей Тарасенко.
http://www.primorsky.ru/news/144047/
7. В медучреждения Ивановской области поступает новое оборудование для борьбы с онкозаболеваниями
Передвижной цифровой маммограф пополнил перечень современного высокотехнологичного медицинского оборудования Ивановского областного онкологического диспансера.
Передвижной маммограф российского производства стоимостью 20 млн рублей установлен на шасси автомобиля КАМАЗ, обладающего высокой проходимостью, и предназначен для работы в отдаленных районах. На новом медоборудовании можно производить от 15 до 25 исследований в смену.
http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=15826
Пост сделан с содействием блогеров Human RS и g1v2
- Виктор Качурак
- 19.08.201814:14
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19.08.1814:47:21
19.08.1818:49:23
19.08.1819:17:56