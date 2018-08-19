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Транспорт и логистика

Новости здравоохранения.: новая техника поступает в регионы

1. Новые мобильные медицинские комплексы поступили в районы Саратовской области области.

  •  © Фото из открытых источников

Лечебно-диагностический подвижной комплекс с рентгенодиагностической лабораторией направляется в Ершовскую районную больницу и будет обследовать население Ершовского, Дергачевского, Краснопартизанского, Озинского и Фёдоровского районов.

 https://saratov.gov.ru/ne...ticheskoy_pomoshchi_vazh/ 

2. Новый пере­движ­ной флюо­рог­раф на полнопри­вод­ном шасси появил­ся в област­ном про­тиво­туб­ер­ку­лезном дис­пансе­ре Архангельской области.

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Новое оборудование было приобретено в мае за счёт средств областного бюджета по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Его стоимость — более 13 миллионов рублей. Обследование будет проводиться по запросу центральных районных больниц в соответствии с утверждённым графиком. Первый на очереди — Каргопольский район.

 http://dvinanews.ru/-jhxzz5kx 

3. Поставка передвижного медицинского комплекса «Профосмотр» в Республику Башкортостан.

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  •  © medcar.ru

В город Уфу для наших партнеров — компании «Профи-Клиник» — поставлен современный передвижной медицинский комплекс на базе 15-метрового полуприцепа.

Благодаря данному комплексу, широкий спектр медицинских услуг будет доступен работникам на предприятиях Республики.

В составе комплекса расположены кабинеты функциональной диагностики, дерматолога, невролога, терапевта, гинеколога, рентгенолога, отоларинголога и офтальмолога.

 http://medcar.ru/news/pos...osmotr_bashkortostan_ufa/ 

4. Поставлена Скорая помощь повышенной проходимости в Медицину Катастроф Челябинской области

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  •  © medcar.ru

Мобильный медицинский комплекс на базе шасси КАМАЗ 43118 является универсальным мобильным амбулаторным подразделением Медицины Катастроф Челябинской области и будет использоваться для оказания квалифицированной амбулаторной медицинской помощи в экстренных ситуациях, больным и пострадавшим при авариях, чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

 http://medcar.ru/news/pos...ed_katastrof_chelyab_obl/ 

5. ТРИ СОВРЕМЕННЫХ РЕАНИМОБИЛЯ ПЕРЕДАЛИ ЦЕНТРУ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПРИМОРЬЯ

  • AF4A2321.jpg
  • AF4A2321.jpg
  •  © primorsky.ru

Автомобили класса «С» будут использоваться для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.

Напомним, в этом году автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение «скорых» направлены из резервного фонда Правительства РФ.

 http://www.primorsky.ru/news/144526/ 

6. Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района Приморского края.

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  •  © primorsky.ru

Новый полноприводный автомобиль скорой помощи марки УАЗ 10 мая начнет работать в поселке Светлогорье Пожарского района.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, современная скорая помощь будет непосредственно обслуживать жителей поселка Светлогорье для оказания своевременной медицинской помощи.

Напомним, новые автомобили скорой медицинской помощи направились в муниципальные образования Приморья, включая все моногорода и самые отдаленные территории края в конце марта. В торжественной обстановке ключи от «скорых» главврачам городских и районных больниц вручил врио Губернатора Андрей Тарасенко.

 http://www.primorsky.ru/news/144047/ 

7. В медучреждения Ивановской области поступает новое оборудование для борьбы с онкозаболеваниями

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Передвижной цифровой маммограф пополнил перечень современного высокотехнологичного медицинского оборудования Ивановского областного онкологического диспансера.

Передвижной маммограф российского производства стоимостью 20 млн рублей установлен на шасси автомобиля КАМАЗ, обладающего высокой проходимостью, и предназначен для работы в отдаленных районах. На новом медоборудовании можно производить от 15 до 25 исследований в смену.

 http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=15826 

Пост сделан с содействием блогеров Human RS и g1v2

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Модернизация здравоохранения, транспорт, скорая помощь, обзор
  • Human RS Human RS
    19.08.1814:47:21

    Камрады, требуется «помощь зала»     Тут при поставках нового медицинского транспорта в Саратовскую область засветился новый и совершенно лично мне пока не знакомый пепелац на базе Газона Некст (на фото серый по центру). Кто знает, что это и кто производит?

    •  © saratov.gov.ru

    Отредактировано: Human RS~14:48 19.08.18
    #1061671
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      19.08.1818:49:23

      Нечто похожее несколько дней назад видел в Московской области. Тоже обратил внимание на необычную симпатичность формы.

      #1061751
  • Нет аватара Мафусаил
    19.08.1819:17:56

    Брже, батоны их все еще выпускают? В нашем регионе в них трупы возят, страшно

    #1061759
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