Новости дорожного хозяйства

В Алтайском крае отремонтировали три участка федеральных дорог.

На автодороге Р-256 «Чуйский тракт» работы шли на участках с 158 по 161 км и с 170 по 172 км. Транспортно-эксплуатационные характеристики повысили с помощью тонкослойного защитного покрытия из битумно-минеральной смеси по мембранной технологии. Такой способ исключает попадание влаги в нижние слои дорожной одежды в процессе эксплуатации и сохраняет их от разрушения.

Аналогичным способом устроили слой износа на участке с 139 по 144 км, в районе Алейска, на А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан. Кроме того, здесь установили два новых остановочных павильона.

По графику превентивную обработку дорожного полотна должны были закончить к сентябрю, но дорожники благодаря грамотной организации работ справились досрочно. На остальных объектах ремонт продолжается: всего в 2018 году в Алтайском крае предстоит обновить 113 км федеральных трасс при общей протяженности — 636 км.

В Ростовской области досрочно отремонтировали участки на подъездах к Новошахтинску и Морозовску





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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград завершило работы на двух участках федеральных автодорог в Ростовской области. Ремонт закончен на 9-километровом отрезке автодороги А-270 Новошахтинск — Майский — граница с Украиной в Красносулинском и 5-километровом участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский в Морозовском районах.

Завершен ремонт 35 км трассы А-108 в Московской области

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» досрочно ввело в эксплуатацию 35 км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» после проведения ремонтных работ.

Речь идет о четырех отрезках дороги А-108 в Московской области: км 0 — км 8 участка от Каширского до Симферопольского шоссе, км 28 — км 35 и км 4 — км 14 участка от Рязанского до Каширского шоссе, км 2 — км 12 участка от Волоколамского до Ленинградского шоссе.

Комплекс ремонтных работ включал восстановление верхнего слоя покрытия автодороги, а также пересечений и примыканий, укрепление обочин и нанесение разметки. На участке со 2-го по 12-й км между Волоколамским и Ленинградским шоссе дорожники обустроили шумовые полосы, привлекающие дополнительное внимание водителей на подъезде к пешеходным переходам.

Еще на семи километрах трассы А-108 (с 49-го по 56-й км участка от Ленинградского до Дмитровского шоссе) было выполнено устройство слоев износа. Такие работы помогают решить проблему преждевременного истирания дорожного полотна, образования трещин и колейности, а также улучшить сцепные свойства покрытия.

Всего в 2018 году ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтирует 140 км федеральных трасс Московской, Владимирской и Калужской областей. Устройство защитных слоев износа запланировано на 173-х км федеральных автодорог Подмосковья.

На федеральных трассах Московской и Калужской областей отремонтировали три искусственных сооружения





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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» завершило ремонт трех дорожных сооружений на федеральных трассах Центральной России. Речь идет о мосте через реку Икша на 54-м км дороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна и путепроводе на 39-м км магистрали М-2 «Крым» в Подмосковье. Также введен в эксплуатацию мост через ручей на трассе А-108 «Московское большое кольцо», расположенный на подъезде к государственному комплексу «Таруса» в Калужской области.

В Самарской области капитально отремонтирован участок подъезда к Ульяновску от М-5 «Урал»

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта участок подъезда к Ульяновску от федеральной автодороги М-5 «Урал».

Работы на этом 5-километровом отрезке (км 300 — км 305) велись с 2017 года. Отметим, что соседний участок (км 294 — км 300) был введен в эксплуатацию после капитальных работ в прошлом году.

На объекте выполнены работы по устройству дополнительного слоя из песка, щебеночного основания и дорожной одежды. Для укладки верхнего слоя покрытия проезжей части использован устойчивый к нагрузкам щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными сцепными свойствами и устойчивый к нагрузкам.

Дорожники также привели в нормативное состояние обочины и откосы, систему водоотвода и водопропускные трубы, обустроили автопавильоны. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 35 дорожных знаков, четыре комплекса автономного освещения, более 4 км барьерного ограждения, нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

Всего в Самарской области в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтируют более 170 км федеральных автомобильных дорог, в том числе М-5 «Урал», включая подъезд к Оренбургу, и А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан.

В Челябинской области досрочно открыли движение по путепроводу на трассе М-5 «Урал»





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В ходе работ на правом проезде искусственного сооружения на 1860-м км трассы выполнена замена всех элементов мостового полотна, устроено новое покрытие из гранитно-литой композиции, отремонтированы и заменены укрепления конусов, покрытий подходов и восстановлены водоотводные конструкции, заменено барьерное и перильное ограждение, покрытие тротуара.

Федеральные дорожники отремонтировали участок на подъезде к Белгороду





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С 23 по 26 км трассы верхний слой дорожного покрытия восстановили горячей битумоминеральной смесью по технологии высокоскоростной укладки тонкого фрикционного слоя износа. За один проход специального асфальтоукладчика на поверхности распределяется тонкий связующий слой из модифицированной эмульсии (или битума), а затем укладывается слой горячего асфальта. Толщина получаемого покрытия всего 10-20 мм. Это позволяет исключить глубокое фрезерование старой поверхности и наращивания толщины слоя асфальтобетона. Верхний же слой износа получается долговечным и надежным.

В Бурятии на трассе Р-258 «Байкал» досрочно ввели в эксплуатацию мост через реку Тарбагатайка





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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило ремонт моста на 506 км трассы Р-258 «Байкал» в селе Десятниково через реку Тарбагатайка Тарбагатайского района Республики Бурятия. Отметим, что этот населенный пункт в 2016 году был включен в состав «Ассоциации самых красивых деревень России» и внесен в Путеводитель самых красивых деревень России.

Ввиду высокой социальной значимости объекта мостовики трудились опережающими темпами. С учетом того, что искусственное сооружение находится в самом селе, подрядной организации удалось в минимальные сроки выполнить масштабный объем работ без ущерба качеству. Мост ввели в эксплуатацию на два месяца раньше запланированного срока.

В ходе работ мостостроители отремонтировали опоры и заменили барьерное ограждение в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, ими были установлены светоотражающие дорожные знаки, обновлена разметка.

Это второй объект ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в этом году с досрочным вводом. Напомним, ранее с опережением графика были завершены работы на мосту через реку Хыр-Горхон на 63-м км автодороги А-333 Култук — Монды — граница с Монголией в поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии.

Более 40 километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь» отремонтировали в Красноярском крае

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» сообщает о завершении ремонта трех участков федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» общей протяженностью 41 километр в Красноярском крае.

На 7-километровом участке трассы в Канском районе (км 1032 — км 1039) специалисты отремонтировали систему водоотведения, укрепили обочины и кюветы, заменили дорожное покрытие, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено новое барьерное ограждение, заменены дорожные знаки и направляющие сигнальные столбики. Также в нормативное состояние приведены остановки междугородного транспорта возле посёлков Верхний Амонаш и Малые Пруды.

В ходе ремонта на участках трассы в Рыбинском и Иланском районах общей протяженностью 34 километра (км 946 — км 975, км 1076 — км 1081) устранены дефекты дорожного покрытия и колейность, выполнена поверхностная обработка покрытия фракционированным щебнем. Эта технология позволяет улучшить сцепные качества дороги и увеличить межремонтные сроки службы дороги.

В Иркутской области введен в эксплуатацию 7-километровый участок трассы А-331 «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию отремонтированный участок федеральной трассы А-331 «Вилюй» (км 523 — км 530) в Усть-Кутском районе Иркутской области. Работы завершены на месяц раньше срока.

На 7-километровом участке федеральной дороги выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси. Кроме того, дорожники укрепили обочины, восстановили металлическое барьерное ограждение, а также нанесли разметку.

Выполненные работы позволят продлить межремонтный срок службы и обеспечить высокий коэффициент сцепления дорожного покрытия, что повысит безопасность движения и комфортность проезда.

Всего до конца 2018 года в нормативное состояние приведут 166,2 км трассы А-331 «Вилюй» в границах Иркутской области.

Отремонтирован автоподъезд к г. Красноармейску Саратовской области





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В настоящее время подъезд к г. Красноармейску от федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград протяжённостью 4 км полностью отремонтирован. На всем участке уложен защитный слой асфальтобетона.

Завершен капитальный ремонт региональной трассы «Подъезд к санаторию Сярьги» во Всеволожском районе, соединяющей одноименный населенный пункт с Токсовским шоссе. Грунтовая дорога стала асфальтобетонной.

Протяженность ремонтируемого объекта составила почти два километра. Дорожники усилили основание дороги, а затем уложили два слоя асфальта. Расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Также нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.

Интенсивность движения транспорта по участку трассы достигает трех тысяч машин в сутки, большая часть из которых — тяжелые грузовики. Перевод грунтового отрезка дороги в асфальт убрал выбросы пыли в сторону близлежащих жилых домов.

В Выборге дорожники починили 19 улиц в преддверии 91 годовщины основания Ленинградской области.





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За счет областного дорожного фонда ремонт выполнен на улицах Железнодорожная (на отрезке от Ильинской до Вокзальной), Приморская, Володарского, Выборгская и Надежная. Обновлен асфальт на двух набережных — 40-летия ВЛКСМ и 30 гвардейского корпуса, а также Сайменском шоссе.

В общей сложности дорожники отремонтировали 5 км улично-дорожной сети Выборга.

Справка

В 2018 году в Выборгском районе Ленинградской области отремонтирован 31 километр региональных трасс, в том числе «Подъезд к Зеленогорску», «Ушково — Гравийное» и Рощинского шоссе. Заказчиком работ выступило ГКУ «Ленавтодор».

В Себежском районе Псковской области отремонтировали два участка автомобильной дороги

В Себежском районе завершился ремонт верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорогСебеж-СосновыйБор и Толкачево-Себеж-Заситино, сообщили в «Псковавтодоре».

Подрядчик срезал слои старого асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои покрытия. Общая протяженность отремонтированных участков — более 2 км.





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Липецкие дороги будет проверять специальная лаборатория





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Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» выходит на липецкие дороги. Лаборатория оборудована на базе микроавтобуса и предназначена для выполнения полевых работ по паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения, диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Необходимость в приобретении лаборатории возникла в связи с увеличением объёмов дорожного ремонта в связи с реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецкой агломерации, сообщили в управлении дорог и транспорта региона. В настоящее время произведена наладка оборудования, специалисты завершили обучение и дорожный комплекс приступил к работе на автодорогах области.

Программный комплекс следит за рядом показателей: измеряет прочность дорожных одежд, геометрию и ровность дороги, контролирует сцепление с дорожным покрытием. Высокоскоростная камера производит видеосъёмку дороги с развёрткой на 180 градусов и в автоматическом режиме фиксирует не только все дефекты покрытия, но и интенсивность дорожного движения на участке — определяет марки автомобилей и их приблизительный вес.

В 2018 году в Липецкой агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 59 объектов общей протяжённостью 119,8 км и ликвидировать 36 очагов аварийности.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!