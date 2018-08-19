В соединение ЮВО поступил на вооружение модернизированный комплекс «Тунгуска-М1»

В зенитные подразделения гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Волгограде, поступил на вооружение модернизированный вариант зенитного пушечно-ракетного комплекса — «Тунгуска-М1».

Модифицированный вариант комплекса «Тунгуска-М1» способен наводить ракеты на цель в автоматическом режиме.

Вооружение «Тунгуска-М1» состоит из двух 30-мм зенитных двуствольных автоматов, скорострельность которых составляет на уровне 5 тыс. выстрелов в минуту и 8 зенитных управляемых ракет с дальностью действия до 10 км.

Комплекс может бороться с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Машины комплекса могут вести огонь из пушек и по наземным легкобронированным целям.

ЗПРК «Тунгуска-М1» — способен обнаруживать цели до 18 км.

Эффективность комплекса «Тунгуска-М1» в полтора раза выше, чем предыдущая версия комплекса «Тунгуска-М».