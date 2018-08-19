В Москве создан многопрофильный клинический медицинский центр МГМСУ
В октябре 2015 г. произошло знаковое событие в жизни Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова — начал работать Клинический медицинский центр в Кусково. Впервые открылась и приняла пациентов своя университетская клиника, которая стала клинической базой лечебного факультета.
Начали свою работу отделения оториноларингологии, пластической и реконструктивной хирургии. Открылись отделения урологии, гинеколо-гии и вертебрологии, собственный клинико-диагностический блок с аппаратами КТ, МРТ, всех видов эндоскопии и УЗИ.
Весь комплекс
Официальный сайт Клинического медицинского центра МГМСУ им.Евдокимова
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
19.08.1819:55:35
19.08.1821:28:24