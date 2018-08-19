В Москве создан многопрофильный клинический медицинский центр МГМСУ

В октябре 2015 г. произошло знаковое событие в жизни Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова — начал работать Клинический медицинский центр в Кусково. Впервые открылась и приняла пациентов своя университетская клиника, которая стала клинической базой лечебного факультета.

Начали свою работу отделения оториноларингологии, пластической и реконструктивной хирургии. Открылись отделения урологии, гинеколо-гии и вертебрологии, собственный клинико-диагностический блок с аппаратами КТ, МРТ, всех видов эндоскопии и УЗИ.

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