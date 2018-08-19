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Медучреждения

В Москве создан многопрофильный клинический медицинский центр МГМСУ

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В октябре 2015 г. произошло знаковое событие в жизни Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова — начал работать Клинический медицинский центр в Кусково. Впервые открылась и приняла пациентов своя университетская клиника, которая стала клинической базой лечебного факультета.

Начали свою работу отделения оториноларингологии, пластической и реконструктивной хирургии. Открылись отделения урологии, гинеколо-гии и вертебрологии, собственный клинико-диагностический блок с аппаратами КТ, МРТ, всех видов эндоскопии и УЗИ.

Весь комплекс

  •  © msmsu.ru
  •  © old.myuniverclinic.ru
  •  © old.myuniverclinic.ru
  •  © locallab.ru
  •  © locallab.ru
  •  © myuniverclinic.ru
  •  © myuniverclinic.ru
  •  © ktdiagnostik.ru
  •  © ktdiagnostik.ru

Официальный сайт Клинического медицинского центра МГМСУ им.Евдокимова

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http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/vestnik/mgmsu-05-15.pdf

модернизация здравоохранения, Москва, новое медучреждение
  • Нет аватара termometrix
    19.08.1819:55:35

    Почему не было официальное открытие двух комплексов,весь объект должен был заработать в 2016-2017 гг? Информации нет    

    Отредактировано: termometrix~20:07 19.08.18
    #1061774
  • Александр Пуртов Александр Пуртов
    19.08.1821:28:24

    «моногопрофильный» Ух ты какой интересный.

    #1061808
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