Концерн РУСЭЛПРОМ отгрузил три электродвигателя для привода гребных винтов атомного ледокола «Урал»

РУСЭЛПРОМ отгрузил на «Балтийский завод» три двигателя для привода гребных винтов атомного ледокола «Урал» типа ЛК-60Я. Вес каждого гребного электродвигателя (ГЭД) — более 300 тонн, а мощность — 20 МВт, что в сумме дает ледоколу 60 МВт мощности на валах и возможность проходить льды толщиной до 3-х метров!

Электродвигатели сконструированы специально для ледоколов проекта 22220 и изготовлены на Ленинградском электромашиностроительном заводе (ЛЭЗ). Производственные площадки ЛЭЗ, входящего в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, специализированы для создания электрических машин такого масштаба.



Одна из производственных площадок Ленинградского электромашиностроительного завода

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Транспортировка комплекта электродвигателей — это целая спецоперация. Перевозят ГЭД на автопоезде со скоростью не более 2 км/ч. Груз имеет гигантские габариты. Чтобы пересечь железнодорожные пути, пришлось остановить движение пассажирских поездов и укрыть переезд листами металла для защиты от деформации под давлением такой массы.

Далее двигатели отправились к пристани, где их погрузили на баржу.

Финальным и самым ярким моментом путешествия стало прохождение ГЭД под разведенными мостами Санкт-Петербурга, среди которых Дворцовый, Троицкий, мост Александра Невского и еще пять других. Уникальный ценный груз доставили на верфь вовремя и успешно разгрузили. Транспортировка заняла пять дней.

СПРАВКА. В конце 2013 года концерн РУСЭЛПРОМ выиграл конкурс и получил заказ от Министерства промышленности и торговли РФ на конструирование, производство и поставку трех комплектов электрооборудования для ледоколов проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Каждый комплект включает следующие компоненты единой системы электродвижения: три асинхронных электродвигателя для привода гребных винтов, два главных генератора с приводом от паровой турбины, систему управления возбуждением, а также электропривод для противообледенительного устройства. Первые два ледокола уже получили свой комплект поставки и спущены на воду, третий — «Урал» — еще находится на стапелях и теперь ожидает закладки оборудования.

Спуск «Урала» на воду планируется в мае 2019 года, а сдача заказчику — в ноябре 2021 г. Длина атомного ледокола типа ЛК-60Я составляет 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. Водоизмещение — 33,54 тыс тонн.

Все три судна строятся на «Балтийском заводе» по заказу ФГУП «Атомфлот». Уникальная двухосадочная конструкция ледоколов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. На данный момент это самые крупные и мощные атомные ледоколы в мире. Технический проект был разработан ЦКБ «Айсберг».