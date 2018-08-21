Новинка УКБТМ — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ)
Новинка УКБТМ (АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения») — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).
Ранее на сайте Сделано у Нас было рассказано о характеристиках разрабатываемой перспективной универсальной инженерной бронированной машине УБИМ на базе танка Т-90А, а также показана ее модель.
https://sdelanounas.ru/blogs/97558/
Видео про УБИМ с 23 мин 55 сек.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mTc7m_7kQZ8
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- Великоросс
- 21.08.201800:56
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