Новинка УКБТМ (АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения») — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

Ранее на сайте Сделано у Нас было рассказано о характеристиках разрабатываемой перспективной универсальной инженерной бронированной машине УБИМ на базе танка Т-90А, а также показана ее модель.

https://sdelanounas.ru/blogs/97558/

Видео про УБИМ с 23 мин 55 сек.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mTc7m_7kQZ8