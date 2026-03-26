Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), разработанная и произведенная концерном «Уралвагонзавод» (входит в Ростех), принята на вооружение инженерными войсками Вооруженных сил России. По совокупности характеристик она не имеет аналогов.

Машина объединяет возможности сразу трех видов техники: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Как отметили в Ростехе, разработка новых образцов техники не прекращается даже в условиях выполнения гособоронзаказа. УБИМ способна эвакуировать тяжелую технику с поля боя, сносить заграждения и прокладывать путь через минные поля.

Машина предназначена для обеспечения продвижения войск и проведения инженерных работ под огнем противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. УБИМ прокладывает колонные пути, устраивает съезды на крутых берегах, расчищает дороги от снега, проделывает проходы в завалах, засыпает рвы и воронки, валит деревья и укладывает дорожное покрытие для проезда техники.

На машине установлено универсальное бульдозерное оборудование с изменяемым положением крыльев отвала. Крановая стрела оснащена экскаваторным ковшом-захватом, вместо которого можно поставить гидравлический молот для разрушения бетонных и каменных конструкций. В арсенал УБИМ также входят тяговая и вспомогательная лебедки для эвакуации поврежденной техники и комплект средств для преодоления минно-взрывных заграждений. Электронная система управления контролирует и диагностирует основные параметры оборудования.

УБИМ создана на базе танка Т-90М «Прорыв». Двигатель мощностью 1130 л.с. обеспечивает высокую динамику. В обитаемом отделении размещаются командир, механик-водитель и три сапера. Машина имеет высокий уровень защиты: предусмотрена установка двух комплектов модульной защиты — усиленной и противорадиационной. Командир оснащен прицелом с телевизионным, тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Для поражения целей установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. Маскировку обеспечивает система постановки дымовой завесы, рассказали в Ростехе.

Впервые УБИМ показали на форуме «Армия» в 2018 году. За последнее время «Уралвагонзавод» также передал Минобороны инженерные машины разграждения и БРЭМ-80.