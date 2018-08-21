На космодроме Восточный началось строительство второй очереди

Строительство инфраструктуры, необходимой для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур», началось на космодроме Восточный.

Как сообщает 21 августа ТАСС , об этом говорится в материалах Центра Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018».

Сроки начала строительства второй очереди космодрома неоднократно переносились. При этом в начале августа в пресс-службе «Роскосмоса» заявляли , что контракт на выполнение работ будет подписан в конце августа, а начнутся они в начале сентября.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты «Союз» завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.