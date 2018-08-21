Новый модификатор «Эладор» одобрен для применения на федеральных трассах

Композиционный материал «Эладорм», разработанный портфельной компанией «Роснано» «Новые технологии строительства» (НТС) и применяемый при строительстве автодорог, позволит увеличить срок службы федеральных трасс в России.

В августе ФДА «Росавтодор» одобрил применение этого материала в проектах строительства и реконструкции федеральных трасс.

«Эладорм» производится на основе активного порошка дискретно-девулканизированной резины (АПДДР), полимера, а также целевых и функциональных добавок, обеспечивающих технологичность и улучшающих свойства асфальтобетона. АПДДР — резиновый порошок, полученный из резиновой крошки изношенных шин методом высокотемпературного сдвигового измельчения.

Асфальт с добавлением «Эладорма» до пяти раз устойчивее к образованию колеи по сравнению с асфальтом на основе немодифицированного битума.

Компания НТС выполняет двойную социальную функцию: помимо увеличения срока службы дорог, производство модификатора приносит пользу экологии за счет вторичного использования отслуживших автомобильных покрышек. Опыт крупнейшего производителя модификаторов на основе резиновой крошки позволил НТС усовершенствовать рецептуру модификатора и адаптировать продукцию под профиль различных заказчиков.

За счет выпуска «Эладорма» НТС сможет расширить географию использования своих модификаторов. Так, в настоящее время разработки компании применяются при строительстве дорог в 28 регионах России. При этом продукция НТС не требует модернизации асфальтобетонных заводов и дополнительного оборудования, может доставляться на любые расстояния и приспособлена для длительного хранения на складе.

«Эффективность модификатора «Эладорм» подтверждена как ведущими независимыми лабораторными центрами, так и в ходе опытных укладок и мониторинговых исследований. В основе новинки лежат открытия российских ученых из Института химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (РАН) и результаты лабораторных и полевых испытаний специалистов «НТС», — пояснил генеральный директор ООО «НТС» Сергей Джаназян.