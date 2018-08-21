Первая семивагонная «Ласточка» прошла испытания

Скоростной электропоезд «Ласточка» (ЭС2Г) в семивагонном исполнении производства завода «Уральские локомотивы» завершил двухмесячный комплекс испытаний на экспериментальном кольце ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ВНИИЖТ) в Щербинке, сообщили в Центре общественных связей группы «Синара».

"На экспериментальном кольце, а также на участках Московской и Горьковской железных дорог, были проведены проверки поезда на соответствие 30 требованиям государственных стандартов и 180 требованиям технического задания", — говорится в сообщении.

Как отметил на заседании квалификационной комиссии заведующий лабораторией «Электропоезда» ОАО «ВНИИЖТ» Дмитрий Кирюшин, «Ласточка» № 087 также успешно прошла полный объем квалификационных и типовых испытаний.

«Это и тягово-энергетические испытания, и тепловые испытания с оценкой нагрева элементов тягового и вспомогательного электрооборудования, — сообщил эксперт. — Дополнительно к квалификационным проведены и сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента», — сказал он.

В результате проведенных мероприятий, представленный электропоезд серии ЭС2Г семивагонной составности признан полностью соответствующим Техническим условиям по ходовым, тягово-энергетическим и тормозным характеристикам. Также испытания подтвердили устойчивую работоспособность тягового электропривода и вспомогательного электрооборудования электропоезда при нормальных и граничных значениях напряжения в тяговой сети без функциональных сбоев. Электропоезд полностью соответствует требованиям нормативной документации в части обеспечения электромагнитной совместимости и допустимому уровню радиопомех, подчеркивают в Центре общественных связей группы «Синара».

По словам первого заместителя генерального директора завода «Уральские локомотивы» по технической политике Виталия Брексона, создание линейки поездов дифференцированной составности обусловлено потребностью ОАО «РЖД» в изменении количества вагонов поезда в зависимости от увеличения или снижения пассажиропотока. Предприятие обеспечит заказчику возможность формирования поездов оптимальной составности, в том числе за счет приобретения дополнительных вагонов.

Предприятие «Уральские локомотивы», расположенное в Верхней Пышме (Свердловская область), специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока «СИНАРА» (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда «Ласточка» (ЭС2Г), а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

«Уральские локомотивы» — совместное предприятие Группы «Синара» и концерна Сименс АГ.