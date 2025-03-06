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rvk 06 марта 2025, 22:35 2039 Видеоблог

С нуля до 360 км/ч! Заглянуть на производство будущего высокоскоростного поезда России

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С нуля до 360 км/ч! И это не про болид «Формулы-1», а про поезд первой в России высокоскоростной магистрали.

Наталья Селиверстова/РИА НовостиНаталья Селиверстова/РИА Новости

Такие машины сейчас активно разрабатываются в России. А планируют их собирать на заводе «Уральские локомотивы», который находится в Верхней Пышме недалеко от Екатеринбурга.

Завод специализируется на выпуске грузовых электровозов и скоростных пассажирских электропоездов. На предприятии проектируют и собирают подвижной состав нового поколения — экологичный, комфортный и безопасный.

В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» между Москвой и Санкт-Петербургом построят магистраль, которая сократит время в пути до 2 часов 15 минут. Первый поезд для ВСМ-1 выпустят на уральском предприятии.

Заглянуть одним глазом на завод «Уральские локомотивы» можно здесь. Видео предоставлено телеграм-каналом Минтранса

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  • rvk
  • 6
Уральские локомотивы, синара, верхняя пышма, минтранс, всм
  • Нет аватара termometrix
    07.03.2510:37:40

    В то время как некоторые государства в своих больных головах преследуют каких-то призраков по поводу придуманных ими самих «переворотов и заговоров»,Россия работает над созданием таких прогрессивных средств передвижения.Россия не перестает мечтать и творить.Китай уже производит подобные транспортные системы, теперь настала наша очередь.Как говорится: почувствуйте разницу в государственном управлении между деструктивным началом и созидательным делом.

    Желаю успеха проекту!

    #1297974
    • Аlex М Аlex М
      07.03.2511:51:54

      Даже если будет одна единственная линия Мск-СПб, а другие будут не целесообразно строить, но свои рельсы и пути и самое важное свои поезда, то можно ходить по тендерам множества стран латинской америки и африки и прочих регионов

      #1297983
      • Нет аватара termometrix
        07.03.2512:18:30

        Совершенно верно.

        Даже если будет одна единственная линия Мск-СПб

        Надеемся,что не будет одна.С нетерпением жду открытия высокоскоростной линии Москва-Минск или Москва-Астана.Также скоростные линии по территории России.

        Отредактировано: termometrix~12:21 07.03.25
        #1297986
    • Комментарий удален
  • Нет аватара Scooter
    07.03.2513:37:42

    Интересно, такое лобовое стекло эффективно ли по аэродинамике?

    #1297995
    • Нет аватара Exegen
      07.03.2516:52:02

      На действующих поездах такого класса такие стёкла не ставят, там литые с корпусом, хз почему ту такие. 150 будет ездить, на некоторых участках до 200.

      Пока проблема всех скоростных в единичности. Тот же Сапсан, уже давно ввели, но ценники кошмарные.

      #1298013
      • Нет аватара Scooter
        07.03.2518:01:37

        Exegen,

        Построить бы такую для грузовых поездов с Китая до Питера. Возможно, треть загрузки Суэцкого канала взял бы. И проблему единичности решили бы.

        #1298015
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