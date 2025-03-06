С нуля до 360 км/ч! Заглянуть на производство будущего высокоскоростного поезда России

С нуля до 360 км/ч! И это не про болид «Формулы-1», а про поезд первой в России высокоскоростной магистрали.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Такие машины сейчас активно разрабатываются в России. А планируют их собирать на заводе «Уральские локомотивы», который находится в Верхней Пышме недалеко от Екатеринбурга.

Завод специализируется на выпуске грузовых электровозов и скоростных пассажирских электропоездов. На предприятии проектируют и собирают подвижной состав нового поколения — экологичный, комфортный и безопасный.

В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» между Москвой и Санкт-Петербургом построят магистраль, которая сократит время в пути до 2 часов 15 минут. Первый поезд для ВСМ-1 выпустят на уральском предприятии.

Заглянуть одним глазом на завод «Уральские локомотивы» можно здесь . Видео предоставлено телеграм-каналом Минтранса

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