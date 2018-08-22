В Рязанской области заработал новый молокозавод

В Шацке Рязанской области заработал новый молокозавод.

Завод начали строить осенью прошлого года. Здание возвели быстро, подвели под крышу. Зимой сделали отделочные работы, весной подвели газ, оборудовали газовую котельную.

— Производство оснащено отечественным оборудованием с заводов Барнаула и Ставропольского края, — рассказывает директор сельхозпредприятия Петр Лопырев. — Оно ничем не уступает зарубежному. Весь процесс автоматизирован и компьютеризирован.

Сейчас завод выпускает пастеризованное молоко, сметану, ряженку, кефир, йогурт и творог, — продолжает руководитель.

Из шести тонн молока, которое ежедневно поступает с фермы, перерабатывается уже более тонны. И это только начало. По словам Петра Лопырева, есть договоренность о поставке молочной продукции собственного производства в детские сады и школы района, следовательно, и переработка молока будет увеличиваться. А это большой плюс для экономического развития сельхозпредприятия.