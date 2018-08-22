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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Рязанской области заработал новый молокозавод

  •  © ryazpressa.ru

В Шацке Рязанской области заработал новый молокозавод.

Завод начали строить осенью прошлого года. Здание возвели быстро, подвели под крышу. Зимой сделали отделочные работы, весной подвели газ, оборудовали газовую котельную.

— Производство оснащено отечественным оборудованием с заводов Барнаула и Ставропольского края, — рассказывает директор сельхозпредприятия Петр Лопырев. — Оно ничем не уступает зарубежному. Весь процесс автоматизирован и компьютеризирован.

Сейчас завод выпускает пастеризованное молоко, сметану, ряженку, кефир, йогурт и творог, — продолжает руководитель.

Из шести тонн молока, которое ежедневно поступает с фермы, перерабатывается уже более тонны. И это только начало. По словам Петра Лопырева, есть договоренность о поставке молочной продукции собственного производства в детские сады и школы района, следовательно, и переработка молока будет увеличиваться. А это большой плюс для экономического развития сельхозпредприятия.

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http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D1%88%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0/

переработка молока , сельское хозяйство , Рязанская область, малый и средний бизнес
  • Human RS Human RS
    22.08.1815:57:36

    — Производство оснащено отечественным оборудованием с заводов Барнаула и Ставропольского края, — рассказывает директор сельхозпредприятия Петр Лопырев. — Оно ничем не уступает зарубежному. Весь процесс автоматизирован и компьютеризирован.

       

    #1062896
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.08.1816:29:52

      Тоже обратил внимание. Сегодня где-то прочитал, что более 85% пищевого оборудования в стране — импортное.

      #1062908
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