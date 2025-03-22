«Эконива» увеличивает производство. Итоги 2024 года

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявил операционные результаты за 2024 г. по основным направлениям: молочное животноводство, переработка молока, растениеводство. По большинству показателей отмечается рост производства.

Молочное животноводство

Группа сохраняет позицию лидера по производству молока-сырья на российском рынке.

Валовой надой по итогам 2024 г. вырос на 7% до 1,35 млн т сырого молока в физическом весе, превысив результат предыдущего года на 90 000 т (2023 г.: 1,26 млн т). В стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) этот показатель составил 1,44 млн т (2023 г.: 1,31 млн т, +10%).

Среднемесячные надои на предприятиях «ЭкоНивы» в течение 2024 г. составляли порядка 112 400 т в физическом весе. Среднесуточный надой за отчетный период достиг 3680 т (2023 г.: 3440 т). Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 30,6 до 31,7 кг в сутки в физическом весе и с 32,0 до 33,8 кг в стандартном.

Рост продуктивности молочного поголовья является одной из приоритетных задач ГК «ЭкоНива». Слаженная работа специалистов по племенной работе, кормлению, ветеринарии и зоотехнии способствует увеличению производственных показателей и достижению новых рекордов в области производства молока-сырья.

Среднее поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах ГК «ЭкоНива» в 2024 году насчитывало порядка 248 000 голов (2023 г.: 235 300 голов; +5%), в том числе фуражных коров — 116 500 голов (2023 г.: 112 500; +4%).

В августе 2024 г. группа ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе Республики Татарстан. Проект производственной мощностью 120 т сырого молока в сутки рассчитан на 3550 голов дойного стада и 5100 голов молодняка.

Переработка молока

В январе — декабре 2024 г. перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели около 309 400 т готовой молочной продукции — это на 11% выше показателей предыдущего года (2023 г.: 279 600 т).

В частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) выросло на 10% год к году и составило 292 455 т (2023 г.: 266 560 т), йогуртно-десертной группы (включая мороженое) — на 28% до 8130 т (2023 г.: 6350 т), сыров — в 1,3 раза, превысив 8800 т (2023 г.: 6700 т). Ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива» на конец 2024 г. включал 134 товарные позиции (SKU; 2023 г.: 88).

В течение 2024 г. группа запустила продажи новых видов сыров, в том числе моцареллы и сулугуни, а также премиальных твердых сыров Dürr 12- и 15-месячной выдержки. Кроме того, началось производство сливок жирностью 33%, разработанных специально для профессионалов индустрии гостеприимства, а также готовых блюд, представленных в собственных розничных магазинах «ЭкоНивы». Все это обусловило рост объемов производства и расширение ассортимента готовой молочной продукции.

Общее число торговых точек, в которых можно приобрести молочную продукцию группы, за год на конец отчетного периода превысило 61 300 (31.12.2023 г.: 60 800). Продукция группы продается в большинстве федеральных сетей, среди которых «Магнит», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Глобус», «О'Кей», «Ашан», Metro и др. Также в 2024 г. «ЭкоНива» продолжила расширять собственную розничную сеть, было открыто 25 фирменных магазинов. Всего на конец 2024 г. под управлением группы насчитывалось 88 собственных точек.

Также «ЭкоНива» продолжила развивать экспорт молочной продукции. За отчетный период группа начала поставки в Азербайджан, Абхазию, Таджикистан и Туркменистан.

Растениеводство и итоги уборочной кампании

Сельскохозяйственный сезон 2023-2024 гг. проходил в сложных погодных условиях. Валовой урожай товарных культур составил порядка 1,08 млн т (2023 г.: 1,31 млн т, -18%). В частности, было собрано 586 000 т зерновых, 127 000 т зернобобовых, 53 000 т масличных и 309 000 т сахарной свеклы.

Кроме того, хозяйства «ЭкоНивы» заготовили порядка 972 000 т кормов в сухом веществе, что соответствует уровню прошлого года (2023 г.: 997 000 т). Группа полностью обеспечила потребности собственного поголовья в сочных и грубых кормах.

Озимый сев стартовал в августе 2024 г. и был завершен в соответствии с планами. Под посевы группа отвела примерно 64 000 га.

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