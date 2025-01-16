Комбикормовый завод «АгроПромкомплектации» в Ряжске Рязанской области введён в эксплуатацию

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Группа компаний «Агропромкомплектация» начала поставлять корма на свои свинокомплексы с нового комбикормового завода в Ряжске «АПК Комби Ряжск».

«Первые 30 тонн комбикормов марки СК-6 отгружены на свинокомплекс „Поплевинский“», — говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Ежедневно предприятие будет увеличивать объём поставок комбикормов, и по итогам января, согласно планам, он составит 2 тыс. тонн.

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«В текущем месяце корма также начнет получать второй свинокомплекс „Агропромкомплектации“ в регионе — „Моловский“», — добавляет пресс-служба.

В целом производственная мощность завода составляет 300 тыс. тонн комбикормов в год, будут производиться корма под марками СК-1, СК-2, СК-4, СК-5, СК-6, СК-7. Полностью завершить пуско-наладочные работы и выйти на проектную мощность планируется в конце января наступившего года.

В рамках создания нового завода в регионе появилоись 120 новых рабочих мест, что стало значительным вкладом в экономическое развитие Рязанской области.

Группа компаний «Агропромкомплектация» — одно из ведущих в Российской Федерации агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Специализация: животноводство, производство мясной и молочной продукции и ее реализация потребителям.

© www.interfax-russia.ru

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