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Армия и Флот

Россия отчиталась о результатах операции в Сирии

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/viCiwbJG5Pk

Министерство обороны России рассказало о результатах операции, проводимой российскими военнослужащими в Сирии.

В нем говорится, боевой опыт в Сирии получили 63 012 военнослужащих, в том числе 474 генерала и 25,7 тысячи офицеров. Все участники операции получили ведомственные знаки отличия, а каждый четвертый — госнаграды. Российские военные также разминировали 6,5 тысяч гектаров, более 19 тысяч зданий и 1,5 тысячи километров дорог.

В Минобороны рассказали, что испытания в боевых условиях прошел 231 образец вооружения, в том числе боеприпасы, крылатые ракеты, средства ПВО. Самолеты ВКС совершили 39 тысяч боевых вылетов, беспилотники — более 25 тысяч, а силы ВМФ — 189 боевых походов.

По позициям террористов только крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесли 100 ударов. В целом, по данным ведомства, были уничтожены 121,5 тысячи объектов, ликвидировали 830 главарей и 86 тысяч террористов, среди которых 4,5 тысячи выходцев из России и стран СНГ.

В видео также говорится об обучении сирийских военнослужащих, создании современной инфраструктуры на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус, деятельности Центра по примирению сторон, российских военных медиков и подразделений военной полиции.

Россия начала военную операцию в Сирии в 2015 году по просьбе президента Башара Асада. К тому моменту боевые столкновения между правительственными войсками и боевиками продолжались в САР четыре года.

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https://lenta.ru/news/2018/08/22/ciferki/

Сирия, ВКС, военная операция, армия
  • Нет аватара dimsss
    23.08.1800:03:52

    Россия сделала большое дело в Сирии, но далее предстоит ещё большее и сложное. Я об Африне, Идлибе, Аз=Зе и Адь-Бабе под турками, я об всей восточной части Сирии за Евфратом, который под курдами, читайте американцами, ну и эта сраная база Ат-танф на юге со своей зоной радиусом 55 км из-за которой по всей пустыне в округе на сотни километров террористы постоянно снуют туда-сюда и их никак не могут зачистить от туда и не смогут, пока эту базу пиндосскую не уничтожат. Из-за это в видео про 96% зачищенных территорий и подконтрольных правительству Асада это перебор.

    По сути теперь воевать надо напрямую с турками и американцами.

    #1063090
    • Sergej K Sergej K
      23.08.1801:55:28

      С амеркианцами и турками воевать — это, так скажем, большая глупость. Турки все более и более сговорчивее, на фоне продолжения ухудшения отношений с США. С турками нужно работать дипломатией, экономикой и пр., примеры плодотворного сотрудничества в Сирии уже есть. С курдами — аналогично. Амеркианцы показали курдам, что они для них инструмент, который выбросят в любой момент, курды уже интенсивно ведут переговоры с правительством о формате возвращения в единое государство. Тем более что их нефтерождения там без инфраструктуры на сирийской территории — чемодан без ручки. Независимости там не потерпит ни Турция, ни Иран, ни Ирак, ни Сирия, у них нет достаточной базы и возможностей для автономного существования. А когда эти вопросы решатся, база в Ан-Танфе рассосется сама собой.

      #1063120
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    23.08.1801:05:10

    Действительно огромные достижения, и в это все в 2015 вряд ли кто-нибудь поверил. Однако в этой колоссальной операции были потери в технике и в людях, и в этом рапорте о них не слова.

    Какая то однобокая манера подачи информации рассчитанная на на что? В чем анализ?

    Обычно подведение итогов это и работа над ошибками. А не ура мы всех победили.

    Отредактировано: sergeyy1972~01:06 23.08.18
    #1063112
    • Sergej K Sergej K
      23.08.1802:01:03

      Видео вроде и не обещало никакого анализа. Это отчет о результатах, что сделано и что достигнуто.

      А выкладыывать на публику анализ военных и дипломатических ошибок — это было бы странно, такое делается в закрытом режиме и распространяется по нужным каналом под грифом.

      #1063121
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