Первый детский технопарк открылся в Забайкальском крае

Первый детский технопарк Забайкальского края представили 22 августа в Чите. Кванториум создан на базе краевого Центра детско— юношеского технического творчества в рамках губернаторского проекта при поддержке производственной компании «ГМК «Норильский никель», который выделил для этого более 20 млн рублей.

Для оснащения технопарка было приобретено новое оборудование, проведен ремонт здания. Занятия будут проходить на восьми площадках, каждая из которых — это отдельное направление подготовки: программирование, высокие технологии, моделирование, робототехника, промышленный дизайн и другие.

Школьники будут осваивать передовые технологии, получать новые навыки и знания на самом современном оборудовании, учиться работать в команде и применять полученные навыки для создания собственных проектов, — сказали в пресс-службе. — С созданием технопарка численность ребят, увлекающихся техническим творчеством в детском Центре, увеличится до 1 тыс. человек.