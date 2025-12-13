В вагоноремонтном депо Читы открыт модернизированный цех
В Чите завершился капитальный ремонт производственного цеха вагоноремонтного депо, предназначенного для ремонта колесных пар и ходовых элементов грузовых вагонов.
Ожидается значительное повышение производительности цеха — до 10400 комплектов колесных пар ежегодно, что на 60% больше, чем раньше.
Изменена организация рабочих зон, что позволило сократить временные затраты на выполнение ремонтных операций. Усовершенствована схема перемещений технологического оборудования, что повысит общую эффективность работ.
Также были обновлены покрытия крыши, фасада, внутренние сети (отопления, вентиляции, водопровода и электроснабжения). Полностью заменено напольное покрытие и реконструированы крановые пути.
Данные меры позволят существенно увеличить пропускную способность предприятия и обеспечить своевременный качественный ремонт подвижного состава.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0