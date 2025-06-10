В Забайкалье запустили первый завод по производству фасовочных сеток

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В Чите открылось новое предприятие «Феникс», ставшее первым в регионе производителем полипропиленовых сеток-мешков для упаковки сельхозпродукции. Запуск производства позволил решить проблему зависимости забайкальских аграриев от поставок упаковочных материалов из других регионов, которые ранее приходилось приобретать по высоким ценам.

Предприятие, входящее в состав агрохолдинга «Черновский овощевод», уже обеспечено заказами на полгода вперед. Производимые сетки отличаются особой прочностью и оптимальным размером ячеек, что обеспечивает надежную транспортировку продукции при сохранении ее вентиляции.

Производственные мощности нового завода рассчитаны на выпуск более 1,7 миллиона упаковочных сеток в год. Продукция будет поставляться местным тепличным хозяйствам, оптовым компаниям и предприятиям агропромышленного комплекса Забайкалья и соседних регионов.

© 75.ru

© 75.ru

Общие инвестиции в проект составили более 24 миллионов рублей, из которых 18 миллионов рублей — это поддержка фонда развития промышленности Забайкалья. Он предоставил средства в виде льготного займа по программе «Обрабатывающая промышленность». Средства займа были вложены в приобретение линии по производству мешкотары из полипропилена, сообщает пресс-служба Правительства и Губернатора Забайкальского края.

«Основные заказчики будут из Иркутска. Мы уже с ними это обсудили. Также наша продукция очень интересна Новосибирску, Алтаю и Кемерово. В чем преимущество? В том, что мы делаем эту упаковку очень качественно — привозная была хрупкой, рвалась часто. Сейчас мы выполняем сразу две задачи — и создаем упаковку для себя и зарабатываем на этом. Вообще „Черновский овощевод“ в год тратил на упаковку около миллиона рублей. Экономия теперь будет существенной», — считает директор завода «Феникс» Ирина Мелядина.

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