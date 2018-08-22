Крупная партия российской сельхозтехники поставлена в Монголию

Российские сельхозмашиностроители накануне в рамках кредитных линий, открытых Внешэкономбанком (ВЭБ) Банку Развития Монголии, поставили в эту страну большую партию агромашин, включающую десятки единиц современной сельхозтехники.

Минпромторгу России в 2018 году удалось успешно пролонгировать программу поставок российской сельскохозяйственной техники, в закупках которой заинтересована монгольская сторона. Проект, как и в 2017 году, осуществляется с привлечением финансовых механизмов ВЭБ и Банка Развития.

«Если в 2017 году было поставлено 575 единиц сельхозтехники, которая включала 19 наименований, то в 2018 г — уже поставлено 196 единиц техники, включающей 21 наименование. Спрос на продукцию российских сельхозмашиностроителей в Монголии позволяет расширить рынок сбыта с 10 миллионов долларов в 2017 году до 50 миллионов долларов в ближайшие годы», — считает Максим Васильев, который накануне вручил ключи от отечественных агромашин монгольским аграриям.

Представитель Ростсельмаш сообщил, что в Монголию был поставлен широкий спектр современной высокопроизводительной техники производства компании, в частности, зерноуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы, самоходные косилки. Ростсельмаш планирует продолжить крупные поставки своей продукции в Монголию при поддержке Минпромторга и ВЭБ.

Проект позволил в 2017 году расширить ведущиеся поставки и осуществляется при непосредственном участии ВЭБ, Минпромторга России и Торгпредства России в Монголии. В нем принимают участие ведущие отечественные заводы.

Торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев сообщил, что поставки предусмотрены Дорожной картой по развитию сотрудничества между странами в сфере АПК, которая была разработана в этом году по итогам заседания Российско-Монгольской Рабочей группы по сельскому хозяйству.

В июне этого года в Улан-Баторе прошла масштабная выставка отечественного специализированного машиностроения и потребительских товаров «Российско-Монгольская инициатива — 2018», организованная Ассоциацией «Росспецмаш». Мероприятие собрало 64 завода, выпускающих сельскохозяйственную и строительно-дорожную технику, пищевое оборудование, а также автомобили, и сыграло важную роль для расширения поставок их продукции в Монголию.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, выставка позволила продемонстрировать самые последние разработки отечественных предприятий и возможности техники, которая сегодня не уступает иностранным аналогам от ведущих мировых производителей. Наблюдался большой интерес к машинам из России, целый ряд контрактов был заключен уже во время форума.

Так, Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения подписал на выставочной площадке договор с одной из лизинговых компаний Монголии на поставку техники для почвообработки, которая отлично подходит для климатических условий этой страны и накануне была передана местным аграриям.

Эксперты считают, что в следующем году в Монголии с участием российской стороны необходимо провести масштабный форум, посвященный развитию отношений стран в сфере АПК и включающий выставку специализированной техники, а также насыщенную деловую программу. Успех «Российско-Монгольской инициативы» необходимо развить, чтобы продолжить наращивать экспортные поставки специализированной техники и потребительских товаров в Монголию.