«СибзаводАгро» запустил в серийное производство новый пневматический посевной комплекс

Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , компания «СибзаводАгро» запустила в серийное производство новый пневматический посевной комплекс «Иртыш 12,6 4 4 R» с заднеприцепным бункером и разноуровневым сошником ДА20. Модель агрегатируется с трактором мощностью 480 л. с. и выполняет полный цикл предпосевной обработки и сева за один проход: рыхление и выравнивание, создание плотного ложа для семян, внесение удобрений, точный посев на заданную глубину, боронование и прикатывание.

После успешных испытаний двух таких комплексов в Карагандинской области Казахстана глава местного КФХ решил приобрести еще 4 такие модели. Ключевые характеристики: производительность — до 12,5 га/час, ширина захвата — 12,5 м, объем заднеприцепного бункера — 10 м³ (разделение 60/40), междурядье — 232 мм, глубина посева — 40-80 мм.

«В чем особенность комплекса: уникальный сошник ДА20 запатентован заводом и позволяет повысить урожайность до 20%. Такой прирост дает разноуровневое внесение удобрений на 3 см ниже горизонта посева, что исключает химический ожог семян», — сообщили отраслевому медиа Agroreport в компании.