Завершен этап глобальной модернизации основного серийного трактора серии К-744Р

В августе 2018 года поставлена логическая точка в цикле обновления сельскохозяйственных тракторов «Кировец». Этап глобальной модернизации основного серийного трактора серии К-744Р «без отрыва от производства», занявший практически пять лет, завершился — вся линейка сельскохозяйственных тракторов «Кировец» 5-8 тяговых классов сертифицирована и получила новое имя.

Теперь семейство (серия) тракторов называется «Кировец» К-7, а в названии отдельных моделей зашифрованы: принадлежность к серии, мощность и комплектация. Например, модель К-730 Стандарт — это трактор 300 л.с. с двигателем российского производства, а К-740 Премиум — 400-сильная машина с дизелем «Мерседес». Новая система индексов будет использоваться на новых сериях «Кировец» К-4 (модель К-424 уже выпускается), К-3 и К-5.

Тракторы «Кировец» К-7 прошли полный цикл испытаний и сертифицированы в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза № 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Глобальная модернизация производственных мощностей — фактически переход к новому технологическому укладу — обеспечила качественные изменения надежности и ресурса выпускаемой техники. При создании новых моделей широко применялись современные методы проектирования и инновационные технологии, в том числе позаимствованные из наработок Оборонного комплекса.

Выпуск серии К-7 — это смена поколений в линейке сельхозтракторов «Кировец». Рожденный на стыке тысячелетий «Кировец» К-744Р стал надежным партнером для тысяч хозяйств и фермеров, основой тракторного парка ведущих сельхозпредприятий России, Казахстана и других стран. Для создания достойной замены заслуженной модели, Петербургский тракторный завод выбрал путь постепенной всеобъемлющей модернизации серийного трактора. «Кировец» К-744Р послужил базой для отработки и внедрения не одной сотни изменений — эволюции, создавшей его преемника. Тенденции мирового тракторостроения и запросы потребителей подсказали, каким должен стать продукт, какими новыми потребительскими свойствами и техническими характеристиками он должен отличаться.