Команда Mashnews побывала на производстве коробок передач для тракторов «Кировец» в Санкт-Петербурге!Смотрите, как в цехах КТЗ создаются надежные трансмиссии: от литья чугунных корпусов и фрезеровки зубчатых колес на высокоточных станках до сборки с контролем качества на стендах. Эти коробки выдерживают самые экстремальные нагрузки поля.
В этом видео: 00:00 — вступление00:37 — как устроено производство01:21 — работа цеха механического производства03:29 — парк станочного оборудования05:29 — О РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВА06:20 — контроль качества на производстве08:20 — термообработка изделий10:58 — участок закалки изделий15:23 — сборка КПП22:56 — испытания КПП26:58 — заключение
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0