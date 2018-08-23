На буксире «БУК-2190» поднят Андреевский флаг

На новом рейдовом буксире «БУК-2190», построенном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла » (г. Отрадное, Ленинградская область), 22 августа 2018 года поднят Андреевский флаг.Буксир вошел в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RV2_95aER68

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.