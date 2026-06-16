10 июня подписан акт приема-передачи на головной рейдовый буксир ПЕ-50 проекта 05380 — «ГРИФОН-9», зав.№ 1001. Судно построено на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) для буксирной компании «Грифон».

«Грифон-9» является головным судном проекта 05380 — модифицированной версии хорошо зарекомендовавшего себя серийного проекта 90600, более 50 единиц которого успешно эксплуатируются в российских и зарубежных портах.

Особенность нового буксира — установка максимально возможных для данного корпуса главных двигателей суммарной мощностью около 3 МВт, обеспечивающих тягу на гаке 50 тонн. Это делает «Грифон-9» одним из самых мощных рейдовых буксиров среди судов данных размерений.

Буксир предназначен для выполнения функций проводки и кантовки крупнотоннажных судов, доставки, высадки/съема лоцманов на/с судов, а также буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях.