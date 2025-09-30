Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) приступил к изготовлению корпусов новой линейки буксиров серии ПЕ.

В данный момент на стапелях предприятия находятся сформированные корпуса буксиров проекта ПЕ-80 в исполнении Acr5 и ПЕ-50. Оба корпуса готовы к загрузке оборудования.

Также на заводе достраивается буксир проекта ПЕ-50 для компании «Грифон». На судне уже установлено большинство оборудования, включая главные двигатели — в скором времени буксир будет спущен на воду.

В 2025 году завод представил линейку новых многофункциональных буксиров серии ПЕ — ПЕ-50, ПЕ-60 и ПЕ-80. В их числе модернизированный проект хорошо зарекомендовавшего себя буксира проекта 90600 и эскортный буксир ледового класса Arc6 с тяговым усилием 80 тонн.