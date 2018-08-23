Энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС успешно прошел заключительное испытание

На Ленинградской АЭС завершены комплексные испытания. Новый атомный гигант поколения «3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200 без замечаний отработал на номинальном уровне мощности весь период тестирования. В течение 15 суток его оборудование и системы функционировали безопасно, эффективно, надежно в полном соответствии с проектом.

«Успешное завершение сдаточных испытаний подтвердило техническую готовность энергоблока № 1 к промышленной эксплуатации, — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. — Результаты заключительного комплексного опробования показали устойчивую совместную работу всего основного и вспомогательного оборудования, систем безопасности энергоблока и его полной готовности нести стабильную нагрузку в соответствии с проектом. Эту задачу мы выполнили на два месяца раньше установленного срока и рассматриваем событие как большую трудовую победу коллектива».

9 марта 2018 года самый мощный и современный энергоблок Ленинградской АЭС впервые был включен в единую энергосистему и начал вырабатывать электроэнергию для Северо-Запада России. За прошедшие полгода энергоблок успешно прошел освоение мощности на всех этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которых проведены несколько сотен различных проверок и опробований систем и оборудования, подтвердивших надежность, безопасность и уникальность атомных технологий проекта поколения «3+".

Проведение комплексного опробования стало завершающим этапом опытно-промышленной эксплуатации и переходом к следующему этапу — сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию. Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором. Окончательное заключение о готовности энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС к промышленной эксплуатации будет выдано приемочной комиссией Концерна «Росэнергоатом».

"Это первый энергоблок, который прослужит как минимум 60 лет, следом идет второй, надеемся, нам также доверят строительство третьего и четвертого блоков, — добавил Владимир Перегуда. — Поэтому мы ставим перед собой амбициозную задачу — сдать головной энергоблок раньше срока и с высоким качеством!»

Стоит отметить, что инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению «3+". В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям безопасности. Такие блоки уникальны и не имеют аналогов в мире. Первый аналогичный блок запущен в конце 2016 г. на НВАЭС-2 (г. Нововоронеж). По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа, проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его безопасность и экономические характеристики. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. На блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

К завершению опытно-промышленной эксплуатации энергоблок № 1 Ленинградской АЭС выработал более 2,2 млрд киловатт-часов электроэнергии. По предварительным оценкам, после его ввода в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей в годовом исчислении. Новые мощности обеспечат высокий уровень энергобезопасности страны, позволят продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления, а также будут способствовать росту, развитию и укреплению финансовой самостоятельности города Сосновый Бор.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции. Продолжается сооружение энергоблока № 2. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС — АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».