На Уралэлектромеди запущен в работу медеплавильный комплекс

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) после модернизации разливочного комплекса запущена в эксплуатацию анодная печь № 2 с унификацией анодосъемников под два типа анодов — на 260 и 392 кг. За три недели эксплуатации анодная печь выпустила около 7 тыс. тонн анодов медных.

Как сообщил главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев, техперевооружение комплекса было предусмотрено программой развития медерафинировочных мощностей предприятия.

— С запуском второй очереди цеха электролиза меди появилась необходимость модернизировать разливочный комплекс анодной печи № 2. После реконструкции комплекс выпускает аноды двух типов, предназначенные, как для основной, так и безосновной технологии производства медных катодов, — отметил он.

Согласно контракту, поставщик — компания Outotec — выполнил шеф-наладку и шеф-монтаж оборудования, а также провел обучение персонала.

В ходе техперевооружения на разливочной машине предусмотрена установка изложниц двух типоразмеров (их количество сократилось с 28 до 24 штук). Существующие анодосъемники заменили новыми, которые изготовила финская компания «Outotek». Помимо этого, была заменена система управления разливочной машины.

Новые анодосъемники имеют ряд конструктивных особенностей — они не требуют установки дополнительного оборудования. При этом оснащены захватным устройством анодов, который обеспечивает их надежный съем из изложницы, исключает падение анода при транспортировке и снижает вероятность травмирования персонала. Отметим, что аналогичное оборудование было установлено на разливочном комплексе анодной печи № 3, оно показало высокую надежность в эксплуатации, что позволяет предприятию снижать затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Отметим, что в рамках действующей программы техперевооружения ранее были модернизованы разливочные комплексы двух печей цеха и один заново построен. Всего в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» работает пять анодных печей, которые перерабатывают 100% черновой меди, произведенной на предприятиях УГМК.