Тутаевский моторный завод модернизировал тракторные двигатели
На Тутаевском моторном заводе, дочернем предприятии «КАМАЗа», ведётся модернизация тракторных двигателей. Первый улучшенный образец отправлен на «Петербургский тракторный завод», сообщают «Вести КАМАЗа».
Первый образец будет установлен на трактор К-744Р4 «Стандарт». Новинку сельскохозяйственной техники клиент представит на аграрных выставках с общим названием «День поля», которые в августе пройдут в разных регионах России.
Главные изменения коснулись конструкции основных систем и агрегатов мотора: для повышения надёжности работы топливного насоса и форсунок были применены новые топливные трубопроводы с быстроразъёмными соединениями, а снижение расхода топлива и повышение надёжности работы пневматической системы трактора обеспечивает новый пневмокомпрессор фирмы «Knorr-Bremze RUS».
Перемены коснулись и внешнего вида изделия. Обновлённый двигатель будет представлен в тёмно-синем цвете, а не в чёрном, как было ранее. Современный дизайн также включает в себя металлический логотип «ТМЗ» на крышках головки цилиндра.
В числе ближайших задач — внедрение электронной системы управления двигателем. Уже изготовлена опытно-промышленная партия из десяти моторов для «Петербургского тракторного завода», в которых применена новая электронная система управления. В ближайшее время эти двигатели пройдут эксплуатационные испытания.