Компания «Сибирское молоко» ввела вторую очередь молочной фермы в Томской области

ООО «Сибирское молоко» запустило вторую очередь животноводческого комплекса в с. Ягодное Асиновского района Томской области.

С вводом второй очереди компания удвоила молочное стадо с 400 до 802 голов.

Вторая очередь фермы оснащена первыми в Сибири восьмью роботизированными доильными установками Lely Astronaut.

«На второй ферме надои у коров выше, чем на первой, где их принудительно доили три раза в день. Теперь коровы сами подходят к роботу тогда, когда им это нужно, некоторые даже ночью», — сообщил в ходе церемонии открытия директор предприятия Евгений Мезин.

На площадке комплекса компания «Сибирское молоко» также открылся современный учебный центр молочного животноводства, где будут обучаться новейшим технологиям молочного животноводства школьники и студенты аграрных вузов и техникумов региона, повышать квалификацию работники зооветеринарных служб, владельцы фермерских хозяйств и личных подворий.

Новый центр состоит из интерактивного учебного класса и четырех лабораторий: по искусственному осеменению КРС, исследованию микроклимата и оценке животных, анализу качества кормов и молока. Аудитории оборудованы интерактивными экранами, системами видеоконференц-связи, ноутбуками, настенными мониторами, на которых с помощью камер видеонаблюдения в режиме реального времени будут отражаться все процессы, происходящие на ферме компании «Сибирское молоко».

Аудитории оснащены шлемами виртуальной реальности, благодаря которым обучающиеся смогут «перенестись» на любой конец планеты и посмотреть, как работают лучшие молочные фермы мира. Также на учебной площадке будет размещен симулятор молокопровода, мобильные доильные аппараты и другие технические новинки компаний — спонсоров Lely и De Laval.

Лаборатории в центре оборудованы тренажерами по отработке навыков доения и диагностики патологий вымени. В классе, где будут заниматься специалисты по воспроизводству стада, установлена тренировочная «корова» из стеклопластика и акрилового стекла для обучения операторов по искусственному осеменению КРС.

Для удобства иногородних преподавателей и слушателей учебный центр укомплектован пятикомнатной жилой зоной для временного пребывания на 14 мест.

Первую очередь животноводческого комплекса на 400 молочных коров «Сибирское молоко» ввело в эксплуатацию в августе 2017 года в селе Ягодное Асиновского района. В результате предприятие стало получать 12,5 тонн молока в сутки.

В состав третьей очереди, которую компания начнет строить в следующем году, войдёт родильное отделение.

Всего в три очереди предполагается вложить 1,124 млрд руб., из них 332 млн руб. было инвестировано в первую. Общая проектируемая мощность трех очередей составляет 9,5 тыс. тонн молока в год.