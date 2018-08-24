Военный парад в честь 75-летия победы в Курской битве

Колонна из 78 единиц военной техники, которую возглавил танк Т-34, прошла на военном параде 23 августа 2018 года в Курске, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В механизированной колонне военного парада в Курске, посвященного 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, прошли 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона…», — говорится в сообщении. В колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О», «Мурманск», Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3 и тактический ракетный комплекс «Точка-У».