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Фотофакты

Военный парад в честь 75-летия победы в Курской битве

  •  © pp.userapi.com

Колонна из 78 единиц военной техники, которую возглавил танк Т-34, прошла на военном параде 23 августа 2018 года в Курске, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В механизированной колонне военного парада в Курске, посвященного 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, прошли 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона…», — говорится в сообщении. В колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О», «Мурманск», Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3 и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

В рамках парада состоялся пролет истребителей Миг-29СМТ, Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52. «Всего к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 17 единиц военной техники прошли воздушным парадом в ;небе над Курском», — уточняется в сообщении.

https://dambiev.livejournal.com/1262380.html

Курск, парад
  • Нет аватара termometrix
    24.08.1819:59:04

    Вечная слава!

    ©Видео с youtube.com

    #1063803
    • Human RS Human RS
      24.08.1820:48:16

      О! Кстати офигенная серия документалок, я их даже пересматривал    

      #1063830
  • dima ivanov dima ivanov
    24.08.1821:00:35

    в сентябре 2016 --- ветеран напутствовал первоклашек --- в том числе и мою племянницу --- на хорошую учебу начиная с 1 сентября --- ТК ОН САМ ПОШЕЛ В ШКОЛУ 8 СЕНТЯБРЯ -- КОГДА ЗАКОНЧИЛИСЬ БОИ НА КУРСКОЙ ДУГЕ --- минск

    #1063835
  • Нет аватара Clausson
    24.08.1821:59:33

    Евроньюс сегодня весь день мусолит сюжет с перевернутым Т-34 на этом параде…

    «Партнеры» хреновы, кроме дерьма ничего их не интересует.

    #1063862
    • Нет аватара termometrix
      24.08.1823:02:01

      Но потом вернулся обратно в боевом положении    

      Your text to link here…

      "Партнеры" хреновы, кроме дерьма ничего их не интересует.

      Разные люди,разные идеалы,у западоидов в принципе давно заложена ненависть к России и русским на уровне ДНК,ничего тут не поделаешь,некоторые «украинские» арийцы злорадствуют,их дело.Зато мы радуемся жизни.

      Мы не злорадствуем например когда в Киеве произошел гораздо более опасный инцидент

      В Киеве установка Бук врезалась в здание

      Мы другие люди,мы позитивные люди,мы созидатели.

      Отредактировано: termometrix~23:11 24.08.18
      #1063884
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