Компания Grunwald, известная российским потребителям производством грузовой автотехники, успешно выходит на рынок сельского хозяйства, запустив серийное производство инновационных машин для почвообработки. В сентябре завод передал первому покупателю новейший посевной комплекс Vita, предназначенный для высокоскоростного точного посева зерновых культур методом «No-till».

Согласно техническим характеристикам, машина способна осуществлять посев на скорости до 20 километров в час, одновременно производя обработку почвы, высев семян и внесение удобрений. Особым преимуществом модели является адаптивность конструкции, позволяющая эффективно обрабатывать неровные участки земли благодаря подвижным секциям рамы.

В сентябре первые посевы новым агрегатом были проведены в полях Курской области, где комплекс продемонстрировал высокую эффективность и надежность, обработав порядка 300 гектаров за короткий срок. По словам заказчика, российские фермеры высоко оценили качество сборки и функциональность отечественного продукта, отметив конкурентоспособность новинки по сравнению с аналогичной техникой европейского происхождения.

По данным производителя, за период опытно-конструкторских работ оборудование прошло тестовые испытания в течении 3 лет на площади около трех тысяч гектар, подтвердив заявленные характеристики и подготовившись к серийному производству.

Таким образом, предприятие Grunwald продолжает диверсифицировать свое производство, демонстрируя способность выпускать высококачественное сельскохозяйственное оборудование, соответствующее международным требованиям и удовлетворяющее потребности отечественных производителей.

Технология нулевой обработки почвы (NO-till) представляет собой современный подход к возделыванию сельскохозяйственных земель, исключающий механическое воздействие на почву традиционными способами вспашки и культивации. Данная технология предполагает прямой посев семян непосредственно в стерню предыдущего урожая, минимизируя вмешательство в структуру почвенного покрова. Благодаря этому сохраняются полезные микроорганизмы, улучшается структура почвы, сокращаются потери влаги и эрозия, повышается содержание гумуса. Использование современных технических решений, таких как точное позиционирование посевных агрегатов и дифференцированное внесение удобрений, позволяет значительно повысить урожайность и снизить затраты ресурсов (топлива, рабочей силы). Технология NO-till признана одной из наиболее перспективных и экологичных методик современного земледелия, способствующей устойчивому развитию агропромышленного сектора и сохранению плодородия почвенных ресурсов.