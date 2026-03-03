В Курске подшипниковый завод АПЗ-20 запустил серийное производство радиальных подшипников для легких коммерческих и грузовых автомобилей марок ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. Проект направлен на замещение импорта, ежегодно планируется выпускать до 500 тысяч подшипников.

Общие инвестиции в организацию производства радиальных подшипников составили 189 млн рублей, из которых 144 млн — это льготный заем от Фонда развития промышленности РФ.

На предприятии установили автоматические линии токарной обработки и шлифовки компонентов, линию автоматической сборки подшипников. Новая продукция соответствует требованиям автомобильных заводов для применения в коробках передач. Выпускаемые подшипники обладают высокой точностью, пониженным уровнем шума и вибрации, говорится в пресс-релизе ФРП.

90% подшипников производства АПЗ-20 будут отгружаться на автозаводы, остальные 10% планируется продавать на рынке запчастей.

Уровень локализации производства по новым позициям составляет 100%, при изготовлении деталей используются только российские материалы и сырье. Основные поставщики стали — Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова и Белорецкий металлургический комбинат.