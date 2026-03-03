MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 29
artal Производство

В России «импортозаместили» производство подшипников для ГАЗов и УАЗов

© s.auto.drom.ru

В Курске подшипниковый завод АПЗ-20 запустил серийное производство радиальных подшипников для легких коммерческих и грузовых автомобилей марок ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. Проект направлен на замещение импорта, ежегодно планируется выпускать до 500 тысяч подшипников.

Общие инвестиции в организацию производства радиальных подшипников составили 189 млн рублей, из которых 144 млн — это льготный заем от Фонда развития промышленности РФ.

На предприятии установили автоматические линии токарной обработки и шлифовки компонентов, линию автоматической сборки подшипников. Новая продукция соответствует требованиям автомобильных заводов для применения в коробках передач. Выпускаемые подшипники обладают высокой точностью, пониженным уровнем шума и вибрации, говорится в пресс-релизе ФРП.

90% подшипников производства АПЗ-20 будут отгружаться на автозаводы, остальные 10% планируется продавать на рынке запчастей.

Уровень локализации производства по новым позициям составляет 100%, при изготовлении деталей используются только российские материалы и сырье. Основные поставщики стали — Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова и Белорецкий металлургический комбинат.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: news.drom.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара DimaY03.03.26 13:31:59

    Молодцы, круто!

    #1313235
  • Badassgoliath Badassgoliath03.03.26 17:23:04

    Почему «импортозаместили» в кавычках? В каких случаях ставятся кавычки?
    «Кавы́чки — парный знак препинания, который употребляется для выделения прямой речи, цитат, отсылок, названий предприятий, литературных произведений, газет, журналов, а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении, используются в ироническом смысле, предлагаются впервые или, наоборот, как устаревшие и тому подобное».
    Заголовок к какому из перечисленных случаев относится?

    #1313256