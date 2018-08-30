В Москве открыли 7 новых станций метро и электродепо «Солнцево»

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Сегодня юго-западе Москвы открылись 7 новых станций метро — «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Таким образом, количество станций Солнцевской линии и объединённого с ней участка Большой кольцевой линии достигло 16, а общее количество станций Московского метрополитена возросло до 222 штук (одна станция временно выведена из эксплуатации). Протяжённость нового участка метро составляет 13.5 километров, что делает его самым длинным пусковым участком в истории Московского метрополитена (предыдущий рекорд принадлежит открытому в 1983 году участку «Серпуховская» — «Южная» — 12.95 км). Одновременно установлен рекорд по количеству новых станций метро, открытых в Москве в течение года — целых 15 станций!

И ещё немного цифр — из 7 новых станций 5 расположены за МКАДом, а всего за чертой МКАД теперь находится 21 станция Московского метро!

Новые станции улучшат транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Солнцево и Ново-Переделкино, а также разгрузят южную часть Сокольнической линии метро.

Также сегодня открылось электродепо «Солнцево», предназначенное для ремонта и технического обслуживания составов Солнцевской линии метро, а также объединённого с ней участка Большой кольцевой линии. «Солнцево» стало 19 электродепо Московского метрополитена и 4-м депо, которое будет полностью укомплектовано составами модели 81-760/761 «Ока».

А вчера во второй половине дня открылся второй вестибюль станции метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии. Станция была открыта 22 марта этого года с одним южным выходом, а теперь пассажиры могут пользоваться и северным выходом!

Северный выход станции метро «Верхние Лихоборы»:



© Фото из открытых источников

Схема нового участка Солнцевской линии метро:



© Фото из открытых источников

Станция метро «Мичуринский проспект»:



© Фото из открытых источников

Надземный переход между вестибюлями станции метро «Мичуринский проспект», совмещённый с переходом через Мичуринский проспект:



© Фото из открытых источников

Станция метро «Говорово»:



© Фото из открытых источников

Станция метро «Солнцево»:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Станция метро «Рассказовка»:



© Фото из открытых источников

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