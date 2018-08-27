«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полк С-400
«Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ досрочно передал Минобороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“. В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — сказали в пресс-службе.
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- Константин Курсиков
- 27.08.201813:14
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