«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны очередной полк С-400

«Алмаз-Антей» передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

«Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ досрочно передал Минобороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“. В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — сказали в пресс-службе.