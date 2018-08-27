На агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск-2018» самарская компания «Пегас-Агро» представила модернизированный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «ТУМАН-2М» с новым модулем для точечного внесения удобрений.

Каждый год в конструкцию машины вносятся изменения под новые задачи современного растениеводства. Модернизированный «ТУМАН-2М» оснащен новым модулем — мультиинжектором. Это сменное оборудование разработано для точечных инъекций высококачественных жидких удобрений непосредственно в прикорневую систему растений.

Мультиинжектор состоит из прочной рамы с колесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах жидкость вводится в почву на нужную глубину, бортовой компьютер регулирует норму внесения и срабатывает тот шприц, который погружен в почву.

Модуль обладает большой производительностью с высоким КПД. Его использование идеально при мульчировании и прямом посеве, при этом мультиинжектор обеспечивает вентиляцию грунта. В итоге обеспечивается внесение в почву полезных элементов и предотвращается прорастание сорной травы.

Легкая самоходная база опрыскивателей «ТУМАН» и шины низкого давления позволяют максимально рано зайти в поле, а в период вегетации растений — не травмировать посевы