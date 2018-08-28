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Детские сады и школы

Новый детский сад «Эрудит» на 340 мест открылся в Перми

  •  © metrosphera.ru

Детский сад площадью более 5 тысяч кв. м. расположен в активно застраивающемся микрорайоне Ива. До этого времени муниципальных садов в той части города не было.

В здании предусмотрены 12 групп, оно рассчитано для детей с 2-х до 7-ми лет. В нем имеются помещения пищеблока, залы для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Кроме того, детский сад будет доступен для маломобильных групп населения — обустроены пандус, пассажирский лифт.

Детский сад «Эрудит» создан как центр интеллектуального развития. Образовательная программа нацелена на реализацию трех модулей: логика и математика, искусство и творчество, инженерия и технология.

  •  © metrosphera.ru

Внутреннее пространство отражает специфику образовательных модулей и представлено тематическими центрами. Свободная зона для конструирования и компьютерного моделирования, экспериментирования и решения стратегических задач — это интерактивное пространство, которое позволяет организовать подгрупповую работу для развития компетенций будущих школьников.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gOS3xOUZz2s

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https://metrosphera.ru/press/news/20180828-v_mikrorayone_iva_otkrylsya_novyy_detskiy_sad_erudit

Пермский край, новый детсад
  • CryNet CryNet
    28.08.1822:12:22

    Выфсёврёти, 10 миллионов детсадов закрылось за последний год, новые не строятся. Ололёша мне так сказал, а он врать не станет.

    #1064819
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