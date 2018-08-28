Магнит запустил производство чая, снеков и сухих завтраков в Твери

Один из крупнейших в России ритейлеров открыл новое предприятие по производству чая, снеков и сухих завтраков. Общее количество сотрудников превышает 350 человек.

Фабрика в Твери рассчитана на производство более 12 тыс. т продукции в год. Предприятие работает на площади 17 тыс. кв. м. На 8 производственных линиях выпускается 59 позиций сухих завтраков, чая и снеков из зерновых продуктов.

Комбинат позволит обеспечивать потребность компании в этих категориях товаров на 31% от всего объема их потребления в торговых точках. Помимо производственных линий на предприятии работают лаборатория и дегустационная комиссия.

«Один из главных мировых трендов сегодня — стремление вести здоровый образ жизни. „Магнит“ понимает это и расширяет ассортимент товаров для правильного питания, — приводятся в сообщении слова директора департамента развития Дирекции по собственным производствам компании Вячеслава Красноярова. — Мы заботимся о наших покупателях, поэтому изготавливаем продукцию из качественного сырья от отечественных поставщиков, не используем красители, консерванты и ароматизаторы».

http://magnit-info.ru/pre...ws/detail.php?ID=26298912