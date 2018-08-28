В Кузбассе дан старт работе нового участка «Убинский 1» разреза «Шестаки»

Право на добычу и транспортировку первого угля предоставили машинисту экскаватора, заслуженному шахтеру РФ, Герою Кузбасса, кавалеру нагрудного знака «Шахтерская слава» Анатолию Елескину, бригадиру экскаваторной бригады, неоднократному победителю производственных соревнований, установившему в июне 2018 года мировой рекорд по погрузке горной массы на технологический автотранспорт Константину Зернаеву и водителю автомобиля, заслуженному работнику транспорта РФ Юрию Фагину.

Новый участок с выходом на проектную мощность (в 2024 году) позволит увеличить объемы угледобычи компании «Стройсервис» на 5 млн тонн ежегодно. До 2024 года здесь будет создано 1000 новых рабочих мест, которые займут преимущественно жители Гурьевского района, городов Гурьевск и Салаир.

Как сообщили в департаменте угольной промышленности, участок открытой угледобычи «Убинский 1» разреза «Шестаки» будет располагаться на территории Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Гурьевского районов. Основная добыча будет вестись в Ленинск-Кузнецком районе, а инфраструктура и обогатительная фабрика разместятся в Беловском и Гурьевском районах.

Участок «Убинский 1» простирается с севера на юг на 7 км. Запасы сосредоточены в 22 угольных пластах наклонного и крутопадающего залегания с колеблющейся мощностью от 0,7 до 3,5 м. В период освоения производственной мощности участка будут построены: обогатительная фабрика, которая будет перерабатывать весь уголь, добываемый на участке, углесборочная станция, подъездные железнодорожные пути, мощная ремонтная база, электроподстанция, угольный склад и др. К концу 2018 года будет завершено строительство очистных сооружений карьерных вод, которые после очистки будут использовать в технологических целях (на пылеподавление при производственных работах). В 2019 году запланирован пуск новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод; разрез постоянно проводит рекультивацию земель.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aFjRZENqfJE