На АО «Междуречье» ввели в работу пятый экскаватор ЭКГ-20

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На угольном разрезе «Междуречье» в Кемеровской области 9 января ввели в работу новый электрический экскаватор ЭКГ-20. Всего с конца 2023 года на предприятие поступило пять таких экскаваторов. Ввод в работу последнего завершил инвестиционную программу по модернизации парка карьерной техники.

Электрический экскаватор ЭКГ-20 произведен на «Уралмашзаводе», который входит Группу «УЗТМ-КАРТЭКС». Это высокопроизводительная техника с объемом ковша 20 кубометров. За смену он отгружает более 10000 кубометров горной массы. Экскаватор оборудован современными системами управления и безопасности, а благодаря питанию от электричества он экологичен.

Новый экскаватор приступил к вскрышным работам на участке № 1. Управление техникой доверили опытным машинистам во главе с бригадиром Григорием Бельчегешевым. Все пять новых ЭКГ-20 будут готовить для разработки перспективный участок «Мрасский» с запасами около 200 млн тонн угля коксующихся марок, который планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Также в рамках инвестпрограммы для отработки машинистами практических навыков управления электрическими экскаваторами на предприятии приобрели тренажер-симулятор ЭКГ-20. В него входит кабина с системой LCD-панелей вместо фронтальных окон, кресло-пульт, приборы управления и мониторы как в настоящем экскаваторе, VR-шлем с 3D-визуализацией, а также рабочее место инструктора — компьютер со специальной программой и тремя мониторами. В такой комплектации это единственный тренажер-симулятор ЭКГ-20 в России.

Всего в рамках инвестиционной программы по модернизации парка карьерной техники разреза «Междуречье» в 2024 году поступило почти 60 единиц техники. Помимо электрических экскаваторов, это 22 самосвала БелАЗ 7530 и 7513, 2 буровых станка СБШ-215-48ДГ «Ураган», автосамосвалы и вспомогательные машины: погрузчики, гусеничные бульдозеры, автокран, вахтовые и пассажирские автобусы, автогрейдеры.

Фото — https://new-mmc...y4xk37495979396

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