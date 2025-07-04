В Кемерове запущен цех по производству минеральных удобрений

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Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» в Кемерове, компания «Грас», запустила производство гранулированного сульфата аммония, который используется в качестве минерального удобрения.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 406 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение отечественного оборудования.

После выхода на полную мощность объём производства цеха составит 250 тыс. тонн продукции в год. Компания планирует поставлять продукцию для отечественных аграриев, а остальную часть направлять на экспорт в страны Латинской Америки.

По словам генерального директора ООО «Грас» Александра Абашкина, сегодня значительный объем сульфата аммония в России производят в кристаллической форме. «Благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности в Кемерове создается новое производство гранулированного, другими словами, сферического сульфата аммония. Сферический формат, в отличие от кристаллического, имеет ряд преимуществ: равномерное внесение в почву, возможность создания многоэлементных сложных смесей, сокращение или полное исключение образования пыли при работе с продуктом. Кроме того, сферические удобрения более пригодны для работы современной сельскохозяйственной техники, чем порошки», — цитирует его пресс-служба.

На производстве внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая в режиме реального времени собирает данные с датчиков оборудования и передает на компьютеры операторов.

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