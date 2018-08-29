В Татарстане запущен новый литейный цех

Компания «СпецПромПрогресс» открыла в г. Бавлы новый литейный цех, рассчитанный на 64 рабочих места.

В 2016 году на территории Бавлинского района появилось новое предприятие — «СпецПромПрогресс». Разработкой нестандартного нефтепромыслового оборудования занимаются в Западной Сибири, а в Татарстане — изготовлением.

Запуск литейного производства создал на предприятии замкнутый цикл: литье нестандартных изделий, обработка, упаковка.

После торжественного открытия гостям провели экскурсию по литейному цеху, показали участок механической обработки отливок, разделки использованного кабеля, цех по изготовлению погружного кабеля. Также гости смогли увидеть бытовые помещения, оборудованные необходимой мебелью и техникой, предназначенные для работников цеха.

Новый цех оснащён современным оборудованием производства Германии и Тайвани.

Цех поможет обеспечить бавлинцев и жителей соседних городов новыми местами работы.