Строительство завода Мерседес в Московской области

Mercedes-Benz Manufacturing Russia продолжает информировать об этапах строительства производственной площадки Mercedes-Benz в Есипово.

Процесс установки оборудования в цехе окраски подходит к концу. Скоро компания проведет пробные запуски всех систем в тестовом режиме.

В административном здании полностью готов информационный центр. Ведется чистовая отделка помещений: плитка, потолки, устанавливаются двери и окна.

В производственном цехе продолжаются работы по монтажу систем освещения, внутренних перегородок и логистических платформ, в ближайшее время начинается установка оборудования.

Активно ведутся работы по инфраструктуре завода: завершена прокладка газа, высоковольтного кабеля и водопроводной системы. Готова парковка для сотрудников, которой можно воспользоваться уже сейчас.

Кроме того, на территории завода расположен временный учебный центр, где сотрудники проходят курсы повышения квалификации, совершенствуя теорию и оттачивая практические навыки.

Совсем скоро будет введен в эксплуатацию энергетический центр для обеспечения бесперебойного питания завода Mercedes-Benz.