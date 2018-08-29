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Строительство завода Мерседес в Московской области

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Mercedes-Benz Manufacturing Russia продолжает информировать об этапах строительства производственной площадки Mercedes-Benz в Есипово.

Процесс установки оборудования в цехе окраски подходит к концу. Скоро компания проведет пробные запуски всех систем в тестовом режиме.

В административном здании полностью готов информационный центр. Ведется чистовая отделка помещений: плитка, потолки, устанавливаются двери и окна.

В производственном цехе продолжаются работы по монтажу систем освещения, внутренних перегородок и логистических платформ, в ближайшее время начинается установка оборудования.

Активно ведутся работы по инфраструктуре завода: завершена прокладка газа, высоковольтного кабеля и водопроводной системы. Готова парковка для сотрудников, которой можно воспользоваться уже сейчас.

Кроме того, на территории завода расположен временный учебный центр, где сотрудники проходят курсы повышения квалификации, совершенствуя теорию и оттачивая практические навыки.

Совсем скоро будет введен в эксплуатацию энергетический центр для обеспечения бесперебойного питания завода Mercedes-Benz.

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Московская область, Mercedes-Benz
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