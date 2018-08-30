Ростовская АЭС: энергоблок № 2 переведён в промышленную эксплуатацию на мощности 104% от номинальной

28 августа 2018 года федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) внесла изменения в условия действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома), которые дают разрешение на его промышленную эксплуатацию на мощности 104% от номинальной.

С 2012 года энергоблок № 2 Ростовской АЭС находился в опытно-промышленной эксплуатации на мощности 104% от номинальной.

Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС на уровне мощности 104% проводится в соответствии с отраслевой «Программой увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС Концерна «Росэнергоатом».

Чтобы перевести энергоблок № 2 в работу на уровне 104% мощности, генеральный конструктор реакторной установки ОКБ «Гидропресс» выполнил все обоснования безопасности.

Во время планово-предупредительных ремонтов реакторная установка блока № 2 была модернизирована, проведены испытания модернизированного оборудования на повышенной мощности. Результаты этих испытаний соответствуют требованиям безопасности.

Эксплуатация энергоблока на повышенной мощности 104% - это дополнительная выработка электроэнергии для развития Юга России.

Напомним, 16 февраля 2017 года в Волгодонске прошли общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной».

Энергоблок № 1 находится в промышленной эксплуатации на мощности реакторной установки 104% от номинальной.

Энергоблок № 3 находится в опытно-промышленной эксплуатации на мощности реакторной установки 104% от номинальной.