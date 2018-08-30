Добавить статью
Производство

Челябинский цинковый завод изготовил опытную партию проволоки из индиевых сплавов

  •  © wmpics.pics

По информации пресс-службы завода, подобная проволока используется для пайки в электронных схемах. Сплавы на основе индия отличаются высокой теплопроводностью, пластичностью и легкостью в применении. Добавка даже небольшого процента этого металла улучшает характеристики припоев, используемых в сборке электроники.

Изделия производства Челябинского цинкового завода на 52 процента состоят из индия и на 48 — из олова. Олово было выбрано потому, что вместе с цинком образует эвтектику — смесь двух и более компонентов, плавящаяся при минимальной температуре.

«При пайке для каждого типа микросхемы есть предельно допустимая температура, — поясняет начальник инженерного центра Вадим Несмелов. — Если просто запаивать проволоку, то допускается хоть 500 градусов, а вот микросхемы даже при не очень высокой температуре могут сгореть».

Для производства проволоки использовалось специальной оборудование лабораторий ЮУрГУ.

В настоящее время идет проработка рынка. Опытные образца разосланы потенциальным покупателям изделий для оценки потребительских качеств. Исходя из полученных результатов, будет принято решение о выпуске проволоки в промышленных объемах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=13023

Челябинский цинковый завод, ЧЦЗ, новая продукция
  • Нет аватара Solncevorot
    30.08.1816:44:19

    на 52 процента состоят из индия и на 48 — из олова

    и далее

    Олово было выбрано потому, что вместе с цинком образует эвтектику

    Откуда взялся цинк и куда подевался индий?!    

    #1065285
    • Нет аватара alex_uns
      30.08.1817:33:30

      Да я согласен. Но в первоисточнике именно цинк. И может там есть какое-то его содержание и вообще там все перепутали с процентовкой… правда какого черта он там должен быть — непонятно, просто эвтектика может быть и не обязательно с 2 металлами, сплав из трех металлов также может иметь эвтектику   

      #1065306
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,