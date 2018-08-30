Челябинский цинковый завод изготовил опытную партию проволоки из индиевых сплавов

По информации пресс-службы завода, подобная проволока используется для пайки в электронных схемах. Сплавы на основе индия отличаются высокой теплопроводностью, пластичностью и легкостью в применении. Добавка даже небольшого процента этого металла улучшает характеристики припоев, используемых в сборке электроники.

Изделия производства Челябинского цинкового завода на 52 процента состоят из индия и на 48 — из олова. Олово было выбрано потому, что вместе с цинком образует эвтектику — смесь двух и более компонентов, плавящаяся при минимальной температуре.

«При пайке для каждого типа микросхемы есть предельно допустимая температура, — поясняет начальник инженерного центра Вадим Несмелов. — Если просто запаивать проволоку, то допускается хоть 500 градусов, а вот микросхемы даже при не очень высокой температуре могут сгореть».

Для производства проволоки использовалось специальной оборудование лабораторий ЮУрГУ.

В настоящее время идет проработка рынка. Опытные образца разосланы потенциальным покупателям изделий для оценки потребительских качеств. Исходя из полученных результатов, будет принято решение о выпуске проволоки в промышленных объемах.