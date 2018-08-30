В Калининградской области открылось новое птицеводческое предприятие

Предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров в Краснознаменском городском округе — инвестиционный проект, который реализует один из лидеров аграрного сектора региона, агрохолдинг «ДолговГрупп».

Проект рассчитан на содержание порядка одного миллиона цыплят-бройлеров и включает 21 птичник, цеха разделки и упаковки, а также ряд инфраструктурных объектов. В настоящее время уже функционируют первые три птичника.

Бройлерная фабрика — автоматизированное производство закрытого типа, управляемое единым центральным многоцелевым компьютером, регулирующим в онлайн-режиме климат в помещении, процесс кормления, содержания, а также взвешивания птицы. Птичники оснащены новейшим оборудованием. Инвестиции компании в новое производство составят 1,8 миллиарда рублей.

Fгрохолдинг «ДолговГрупп» планирует построить ещё 18 птичников на этой территории.

«Мы сегодня открываем новое бройлерное производство. Это предприятие зарегистрировано в Краснознаменском округе. В соседнем с Февральским поселке будет размещено еще одно производство — завод по убою, разделке, фасовке с цехом копчения и полуфабрикатов. Все это — новые рабочие места на востоке области и, конечно же, пополнения в бюджет», — сказал один из собственников агрохолдинга Александр Долгов.

Новое производство станет составной частью развития птицеводческого направления агрохолдинга «ДолговГрупп». Компании принадлежит «Птицефабрика Гурьевская» — на данный момент единственная в Калининградской области, ориентированная на промышленное производство пищевого яйца.

Для справки:

Агрохолдинг «ДолговГрупп» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Калининградской области.

В настоящее время в состав холдинга входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьевская птицефабрика», обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель.

Автономная структура замкнутого цикла (от поля до прилавка) позволяет холдингу на каждой стадии контролировать и регулировать все качественные и производственные параметры продукции. В планах компании — строительство современного завода по производству мясокостной муки и роботизированного молочного комплекса.

Продукция агрохолдинга поставляется во все торговые сети региона, а также в другие субъекты России, в частности, в Санкт-Петербург и Москву. Рапсовое масло и рапсовый жмых экспортируются в Евросоюз.