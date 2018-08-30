РМК запустила в работу новое конвертерное отделение «Карабашмеди»

Медеплавильный завод «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») запустил в работу первый из трех новых конвертеров, установленных в рамках масштабной модернизации химико-металлургического комплекса предприятия.

Проект позволит не только повысить производительность предприятия, но и минимизировать нагрузку завода на окружающую среду.

Проект реализован в рамках соглашения с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Документ подписан в ноябре 2016 года, в преддверии проведения в России Года экологии и был призван повысить производительность и экологическую безопасность предприятия. На реализацию всего комплекса мероприятий в рамках соглашения РМК направила порядка 2,3 млрд рублей. Кроме нового конвертерного отделения (1,1 млрд), средства пошли также на строительство участка механизированной разливки черновой меди.

Подготовка цеха и монтаж нового оборудования велись с октября 2017 года, без остановки производства. На участке установлены три конвертера Kumera емкостью по 150 тонн черновой меди каждый. Управление оборудованием будет автоматизировано и позволит четко контролировать все ключевые технологические параметры. Они помогут ускорить производственный процесс на 25% по сравнению с 2017 годом — до 150 тыс. тонн черновой меди в год (в том числе 130 тыс. тонн из минерального сырья).

В новом конвертерном отделении будет работать мощная система газоочистки. За счет оснащения оборудования газоплотными и аспирационными напыльниками удастся полностью нейтрализовать отходящие газы металлургического производства, в том числе низовые газы и газы, образующиеся при повороте конвертера. Эти выбросы будут улавливать и направлять в электрофильтр и далее — на утилизацию в сернокислотный цех предприятия. За счет новой системы газоочистки также будет исключен вынос пыли в цеховое пространство. В комплексе это позволит улучшить условия труда рабочих и снизить нагрузку производства на окружающую среду. В полном объеме газоочистка конвертерного участка завода «Карабашмедь» заработает в 2019 году, когда будут запущены все три новых конвертера Kumera.

Как напомнил президент РМК Всеволод Левин, с 2004 года компания инвестировала в модернизацию завода более 18 млрд рублей. «Мы устанавливаем новое оборудование, увеличиваем мощности и одновременно сокращаем нагрузку на экологию. Производительность предприятия за эти годы выросла втрое, объем выбросов сократился более чем в 20 раз», — сказал Левин.