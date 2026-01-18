На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в конце 2025 года изготовлены и поставлены заказчику пять трехсекционных трамвайных вагонов для строящейся 9-километровой первой линии Челябинского метротрама. Это двухнаправленные трамваи новой модели вместимостью до 200 человек каждый. До ввода линии в строй новые трамваи можно использовать как обычные городские машины.

По информации разработчиков, новые трамваи для Челябинского метротрама оснащены новой модернизированной кабиной водителя с новой панелью приборов. Установлена оригинальная система управления и контроля температуры, позволяющая снизить энергозатраты и повысить комфорт поездки для пассажиров. Вагоны получили интерактивные мультимедийные системы, на которые выводится информация, позволяющая пассажирам сориентироваться в пути, узнать о пересадках на другой транспорт и в реальном времени рассчитать время и расстояние до нужной остановки.Наименование новой модели вагонов для метротрама пока не названо.

Как сообщили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, в течение 2025 года предприятие выпустило всего около 100 новых трамваев с разным количеством секций. Односекционные отправлены в Краснодар, Ярославль, Хабаровск и Магнитогорск. Трехсекционные — в Екатеринбург, Челябинск и Санкт-Петербург.

Добавим, что активное строительство первой линии метротрама в Челябинске возобновили в 2025 году. Транспортная система представляет собой смесь метро низкого залегания с инфраструктурой скоростного трамвая. В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию 9-километровой линии с двумя подземными станциями и тремя наземными.

На фото: Начало обкатки трехсекционного трамвая УКВЗ для Челябинского метротрама, ноябрь 2025 года. Источник базового фото: Night4Racer/Telegram