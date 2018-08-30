В Подольске Московской области открылся новый полиграфический комплекс

В подмосковном Подольске в промышленной зоне «Северная» 30 августа открылся новый производственно-технологический полиграфический комплекс АО «ВМС-Принт».

Инвестиции по строительству нового корпуса составили 200 млн рублей и порядка 100 млн рублей — это приобретение новых станков и оборудования. Площадь нового полиграфического комплекса составила 6,3 тысячи м2.

В настоящее время на предприятии трудятся более 150 человек. На новом комплексе уже задействовано 50 человек, до конца 2018 года эта цифра удвоится.

Основными заказчиками продукции АО «ВМС-Принт» являются ведущие предприятия пищевой, парфюмерной, косметической и текстильной промышленностей. Компания входит в пятерку лидеров в России по изготовлению упаковки для фармацевтического рынка.