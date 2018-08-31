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Фотофакты

Корвет «Громкий» пришёл во Владивосток

  •  © Фото с сайта newsvl.ru

Сегодня завершилась транспортировка корвета «Громкий» пр. 20380 из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». Корабль с заводским номером 2101 был заложен 20 апреля 2012 года и спущен на воду 28 июля прошлого года.

  •  © Фото с сайта newsvl.ru

  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Судно снабжения «Иван Сидоренко» и транспортный док «Зея» с корветом «Громкий»:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Два заказа Амурского ССЗ встретились во Владивостоке!

Фото с сайта newsvl.ru и johnkey68 с сайта forums.airbase.ru

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Владивосток, корвет, 20380, Громкий, АСЗ, Дальзавод
  • Нет аватара xitmen
    31.08.1808:17:44

    Бортовой № 335.

    #1065463
    • A_SEVER A_SEVER
      31.08.1813:46:23

      Совершенный б/н 333

      Громкий б/н 335

         

      #1065537
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    31.08.1810:16:13

    •  © function.mil.ru

    #1065504
  • DV DV
    31.08.1814:28:15

    Как чудесно, что и ТОФ начал качественно перевооружаться! Ждем братьев «Громкого» и «Совершенного». Где-то еще «Гремящий» есть для ТОФа… В Питере, вроде как.

    #1065555
    • A_SEVER A_SEVER
      31.08.1814:32:59

      Где-то еще «Гремящий» есть для ТОФа… В Питере, вроде как.
      В прошлом месяце я его видел. Красивый!    

      #1065559
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