Корвет «Громкий» пришёл во Владивосток
Сегодня завершилась транспортировка корвета «Громкий» пр. 20380 из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». Корабль с заводским номером 2101 был заложен 20 апреля 2012 года и спущен на воду 28 июля прошлого года.
Судно снабжения «Иван Сидоренко» и транспортный док «Зея» с корветом «Громкий»:
Два заказа Амурского ССЗ встретились во Владивостоке!
Фото с сайта newsvl.ru и johnkey68 с сайта forums.airbase.ru
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