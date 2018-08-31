Корвет «Громкий» пришёл во Владивосток

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Сегодня завершилась транспортировка корвета «Громкий» пр. 20380 из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для достройки на AO «Центр судоремонта «Дальзавод». Корабль с заводским номером 2101 был заложен 20 апреля 2012 года и спущен на воду 28 июля прошлого года.





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© Фото с сайта newsvl.ru



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Судно снабжения «Иван Сидоренко» и транспортный док «Зея» с корветом «Громкий»:



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Два заказа Амурского ССЗ встретились во Владивостоке!

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